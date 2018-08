Prozess: Messerstecherei am Markt

Beleidigung und Familienehre: Knapp eineinhalb Jahre nach der großen Auseinandersetzung stehen sechs Angeklagte vor Gericht

von Constanze Emde

22. August 2018, 00:34 Uhr

Sechs Angeklagte, sechs Verteidiger, drei Dolmetscher: Mit einem für das Eutiner Amtsgericht ungewohnt großen Zahl an Beteiligten begann am Montag der Prozess wegen der Messerstecherei auf dem Eutiner Marktplatz im vergangenen Mai.

Tumultartige Szenen sollen sich am Abend des 15. Mai zwischen 22.30 und 23 Uhr auf dem Marktplatz rund ums Ehrenmal ereignet haben, wie Augenzeugen am Tag danach berichteten: Zwei rivalisierende Gruppen junger Männer verschiedener Nationalitäten stritten sich lautstark, schlugen aufeinander ein, einige von ihnen hatten Messer dabei. Vier Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, viele flüchteten. Die Polizei erklärte den Marktplatz infolge dessen für Wochen zum gefährlichen Ort (wir berichteten).

Nach monatelanger Ermittlungsarbeit der Polizei sitzen nun sechs junge Männer aus dem Irak, Turkmenistan und Deutschland auf der Anklagebank, wie die Vorsitzende Richterin Anja Farries auf Nachfrage mitteilte, einer von ihnen sogar in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich um insgesamt 15 Beteiligte bei der lautstarken Auseinandersetzung gehandelt haben. Die sechs Angeklagten wurden am Montag nach Verlesen der Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug angehört – zwei von ihnen haben sich laut Vorsitzenden Richterin teilweise geständig geäußert, die anderen schwiegen. Die vier Zeugen, die am ersten Verhandlungstag vor das Jugendschöffengericht geladen wurden, waren allesamt die Geschädigten.

Was war der Auslöser der großen Schlägerei? Kurz nach der Auseinandersetzung hatten Beobachter gemutmaßt, dass Drogen und deren Verteilung im „Revier“ eine mögliche Ursache gewesen sein könnten. Ein Verletzter, mit dem der OHA

damals exklusiv nach sei-nem Krankenhausaufenthalt sprach, nannte die Verletzung der Familienehre als Grund. Anja Farries bestätigte gestern auf Nachfrage: „Es ging um gegenseitige Beleidigungen, die geklärt werden sollten. Drogen waren kein Thema.“

Bereits am Nachmittag des 15. Mai gab es einen Anruf bei der Regionalleitstelle, dass es am Eutiner Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen komme. Die alarmierten Polizisten trafen daraufhin etwa zehn junge Männer mit unterschiedlichem Migrationshintergrund an (wir berichteten). Am Abend der eigentlichen Eskalation mit Messerstecherei sollte, nach Aussagen einiger, die Beleidigungen des Nachmittags geklärt, die Familienehre wiederhergestellt werden.

Wie Beobachter die Auseinandersetzung zweier Gruppen junger Männer wahrnahmen, ist Thema beim nächsten Verhandlungstag am 10. September. Zwei Tage später werden dann die Plädoyers von vier der sechs Verteidiger erwartet. „Die beiden erwachsenen Angeklagten haben wir aus der Jugendsache getrennt, die Termine für ihre Verhandlung werden gerade abgestimmt“, erklärte Farries. Der Grund: „Im Jugendstrafrecht gilt das Beschleunigungsgebot, eine Verhandlung mit Erwachsenen ist in der Regel viel zeitaufwendiger. Außerdem sitzt ein Heranwachsender in Untersuchungshaft“, so Farries. Die große Anzahl der Verhandlungstage, die der Prozess für die erwachsenen Angeklagten in Anspruch nimmt, sei denjenigen, die zum Tatzeitpunkt Jugendliche und Heranwachsende waren, nicht zuzumuten.