Plön : Projekttage sollen an den Schulen für Demokratie werben

Mit einem Angebot zur Nachhaltigkeit von Projektwochen will der Kreis Plön ein Signal an Schulen aussenden.

von Michael Kuhr

21. Juni 2019, 00:08 Uhr

Plön | Der Plöner Kreistag möchte junge Menschen für die Politik interessieren. Dafür sollen Projekttage in Sachen Kommunalpolitik herhalten. Darüber gab es am Donnerstagabend im Kreistag auch gar keine Unstimmigkeiten: der Beschluss wurde einstimmig getroffen.

Andreas Müller (Bündnis/ Die 90 Grünen) brachte den Antrag seiner Fraktion ein. Er erinnerte an den Besuch einer Klasse im Kreishaus und im Kreistagssitzungssaal. Die Kreispolitiker sollten hier verantwortungsvoll ihre Arbeit zeigen und vor allen Dingen erlebbar machen. Gute Erfahrungen sind gemacht worden, so Müller, als Kreistagsabgeordnete aller Parteien von einer Schulklasse aus Preetz zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen waren. „Das war eine sehr gute Veranstaltung“, lobte Andreas Müller. Es sei sehr wichtig, Jugendliche auch an diese Ebene des politischen Handelns heranzuführen.

Mit einem Angebot zur Nachhaltigkeit von Projektwochen will der Kreis Plön ein Signal an Schulen aussenden, sagte Andreas Müller. Nachhaltigkeit und vor allen Dingen Klimaverständnis sollten vom Kreis Plön zudem finanziell gefördert werden.

Bernhard Ziarkowski (CDU) signalisierte für beide grünen Anträge die Zustimmung seiner Fraktion. Mit diesen Projekten könnte die Demokratie in den Schulen weit nach vorn gebracht werden. „Vielleicht wird man damit auch das Durchschnittsalter im Kreistag etwas senken“, schmunzelte Ziarkowski am Rednerpult. Die CDU stellt sich nach 2011 mal wieder einen Jugendkreistag vor. Hier könnten die Jugendlichen vor allen Dingen ihre eigenen Themen diskutieren. Die könnten zuvor in den Projekttagen an den Schulen diskutiert und im Jugendkreistag weiter behandelt werden.