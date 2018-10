Projekt der Metropolregion

von Bernd Schröder

19. Oktober 2018, 18:10 Uhr

Die Gemeinde Malente beteiligt sich an dem Leitprojekt „Wohnen in der Metropolregion Hamburg – bedarfsgerecht, zukunftsfähig, gemeinsam gestalten“. Der Planungsausschuss beauftragte die Verwaltung in dieser Woche einstimmig, eine verbindliche Bewerbung für ein Teilprojekt innerhalb des Leitprojektes abzugeben.

Für die Teilnahme werden 10 500 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt. Die muss Malente allerdings nicht alleine tragen. Die Förderquote liegt laut Vorlage der Verwaltung bei bis zu 80 Prozent. Außerdem könnten Drittmittel eingesetzt werden, so dass die Gemeinde im besten Fall lediglich fünf Prozent selbst tragen müsse.

„Es geht darum, Wohnbebauungsflächen zu entwickeln“, erklärte Rathausmitarbeiterin Birgit Boller. Ziel sei, Konzepte für Projekte zu entwickeln, für die Fördermittel eingeworben werden könnten. Ausschussvorsitzender Uwe Potz (CDU) begrüßte das Vorhaben: „Das ist ein sinniges Projekt“, erklärte er.

Neben Malente beteiligt sich auch Eutin an dem Teilprojekt. Plön soll ebenfalls ins Boot geholt werden, obwohl die Stadt nicht Teil der Metropolregion ist.