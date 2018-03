„Produktionsschulen unersetzlich für Geflüchtete“

Arbeitsstaatssekretär Thilo Rohlfs machte sich gestern in Malente ein Bild von der Einrichtung, in der auch Sprachunterricht stattfindet

von Bernd Schröder

15. März 2018, 14:45 Uhr

Die Kieler Landesregierung setzt weiter auf die sogenannten Produktionsschulen, um junge Arbeitslose auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. „Wir können es uns nicht leisten, auch nur einige Menschen durchs Raster fallen zu lassen“, erklärte Arbeitsstaatssekretär Thilo Rohlfs gestern bei einem Besuch in der Produktionsschule Ostholstein/Plön in Malente, die mit 40 Plätzen zu den größeren im Land gehört.

Die Produktionsschulen sollten künftig ein Baustein des geplanten Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche Bildung (Shibb) unter Führung des Arbeitsministeriums sein, erklärte Rohlfs. Dieses solle dazu beitragen, Arbeitswelt und berufliche Bildung besser zu verzahnen. Bei der geplanten Änderung der Förderrichtlinie wolle man versuchen, die Belange der Produktionsschulen zu berücksichtigen, sagte Rohlfs im Anschluss an ein Gespräch mit dem Leiter der Produktionsschule Ostholstein/Plön, Lutz Mathesdorf, an dem auch die Geschäftsführer der Jobcenter in Ostholstein und Plön, Karsten Marzian und Michael Westerfeld, sowie die CJD-Nord-Gesamtleiterin, Kornelia Hennek, teilnahmen.

Besonders betonte Rohlfs dabei die Rolle für die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. „Da sind Produktionsschulen unersetzlich, weil es keine vergleichbaren Angebote für diese Zielgruppe gibt.“ Daher wolle sich sein Ministerium um zusätzliche Mittel für die Sprachförderung bemühen.

Ein weiteres Anliegen von Lutz Mathesdorf ergibt sich aus dem großen Einzugsgebiet seiner Produktionsschule, das von Preetz bis Fehmarn reiche und damit weite Wege mit sich bringe. Für einen Schüler aus Lütjenburg dauere die einzelne Fahrt etwa zwei Stunden. Bislang habe das Jobcenter als Fördermaßnahme einen Fahrdienst ermöglicht, doch diese Maßnahme sei im Januar ausgelaufen, bedauerte Mathesdorf. „Da gibt es noch eine Baustelle“, stellte Rohlfs fest.

Kornelia Hennek wünschte sich darüber hinaus eine dauerhaftere Perspektive für die Mitarbeiter. Denn bislang müsse die Förderung alle zwei Jahre neu beantragt werden. „Ich sehe auch, dass man da langfristige Sicherheit schaffen muss“, sagte Rohlfs. Allerdings sei dies nicht einfach, weil auch EU-Gelder eine Rolle spielten.

Die Produktionsschule Ostholstein/Plön wird für zwei Jahre mit 800 000 Euro gefördert. Darin enthalten sind Landesmittel sowie eine Kofinanzierung der Jobcenter in Höhe von 330 000 Euro. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 76 Produktionsschüler in Malente, die in

den Bereichen „Holz“, „Hotel und Küche“, „Pädagogik“ und „Hauswirtschaft“ qualifiziert wurden. Die Quote derer, die im Anschluss eine Ausbildung machen oder einer Arbeit aufnehmen, liegt bei 27 Prozent. 15 Produktionsschüler haben im vergangenen Jahr außerdem den Hauptschulabschluss erworben.