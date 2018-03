Probleme der Hotels: Tourismus-Chef nimmt Stellung

Kleine Betriebe haben es außerhalb der Saison schwer / Schließen Hotels, bleiben Gäste weg / Flair in der Stadt muss stimmen

von Constanze Emde

16. März 2018, 00:46 Uhr

Tourismus-Chef Per Köster bedauert die Schließung des Kleinen Hotels. „Es ist ein wirklich schönes Hotel und wir haben gut miteinander zusammengearbeitet“, sagt Köster. Die Buchungszahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vollständig vor, doch eine Vergleichbarkeit mit den beiden Vorjahren sei schwierig: Ende 2015 sei der Redderkrug und damit 20 Prozent der gewerblichen Betten weggefallen, 2016 habe es ein Plus durch die Landesgartenschau gegeben. „Mit jedem Hotelbetrieb, der schließt, fallen auch die Gäste weg. Der Bettenverlust geht einher mit dem Verlust der Gäste des Hauses“, sagt Köster Andersherum gelte: Neue Hotels locken neue Gäste.

Köster weiß, dass die Tourist-Info längst nicht mehr die Nummer eins in der Zimmervermittlung ist, was sie früher einst war. Das kann auch Rigoletto-Inhaber Cyrus Yazdani bestätigen: „Ganze sechs Prozent der Buchungen bekommen wir über die Tourist-Info.“

Die Kritik der beiden Hotelbetreiber, dass in Eutin zu wenig los sei, weist Köster zurück: „Es ist eine Menge los in der Saison. Von November bis Ostern ist es hier allerdings schwer, da tobt hier nicht der Bär.“ Auch die Idee, Eutin könne sich als gute Alternative zur Küste vermarkten, finde er nicht gut: „Wir haben ein anderes Klientel als an der Ostsee. Wer nach Eutin kommt, will nicht bespaßt werden. Wir können Kultur und Natur gut und darauf sollten wir setzen.“ Eine Attraktion in der Stadtbucht wäre aus seiner Sicht auch großartig zum Vermarkten und um Busreisen anzulocken, sei aber nicht absehbar.



Das Problem mit der Größe





Die Hotels in Eutin und der umliegenden Region sind aus Kösters Sicht zu klein, um zukunftssicher zu sein und haben über kurz oder lang alle mit dem Nachfolgerproblem zu kämpfen. „Rentabilität und Zukunftssicherheit fangen bei normalen Hotels eigentlich erst bei etwa 50 Zimmern an“, sagt Köster. Kleinere Betriebe haben es gerade bei der stark ausgeprägten Saisonalität schwer, so Köster. Jugendherbergen oder Inklusionshotels stellen da eine Besonderheit dar, die Finanzierung laufe da auch anders, so Köster.

Der Tourismus-Chef würde bei Neuansiedlungen oder Übernahmen auch begrüßen, wenn Hotels besondere Themen setzen und beispielsweise auch kostengünstigere Zimmer böten – „das ist mit Blick auf kleine Renten, Familien und junge Menschen interessant“. Für alles drumherum – „das Flair in der Stadt“ – müsse dann gesorgt werden: „Der Rosengarten muss unbedingt verkehrsberuhigt gestaltete werden, damit der Markt mit der Stadtbucht attraktiv verbunden werden kann. Langfristig darf der Rosengarten als Verkaufsstraße nicht wegfallen.“