Premiere für Pastorin Janina Lubeck

Sie ist neugierig, optimistisch , zurückhaltend und steckt voller Tatendrang: Jania Lubeck ist seit dieser Woche neue Pastorin im Plöner Stadtbezirk und Nachfolgerin von Pastor Jörn Kress – zumindest erst einmal für die nächsten drei Jahre, denn dann endet ihre Zeit als Pastorin zur Anstellung und man wird über ihre weitere Zukunft sprechen.

Janina Lubeck ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, zog mit ihrer Familie nach Delmenhorst und kehrte nach dem Abitur von dort nach Hamburg zurück: als Theologiestudentin. Sie ließ sich zur Krankenhausseelsorgerin ausbilden und war im Evangelischen Pressedienst beschäftigt. Ihr Vikariat machte Janina Lubeck in Rellingen. „Die Kirchengemeinde dort ist kirchenmusikalisch genau so gut aufgestellt, wie die Plöner Kirchengemeinde“, schwärmte sie. Im Januar beendete sieh das zweieinhalbjährige Vikariat. Ihre Ausbildung endete zu Ostern mit dem zweiten Staatsexamen.

Die Nordkirche habe ihr Plön als erste Stelle als Pastorin angeboten. „Ich habe gleich zugegriffen“, sagte Janina Lubeck. Dass sie eine gute Entscheidung getroffen hat, habe sie schnell gemerkt: „Ich habe es hier sehr gut getroffen“, sagt sie. Plön habe sie vorher nicht gekannt. Der wunderschöne Seeblick aus ihrem Pastorat mitten in der Stadt sei faszinierend. Bei ersten kleinen Spaziergängen habe sie Plön kennengelernt: „Eine schöne Innenstadt - klein, beschaulich und nett, freundliche Menschen überall“, schwärmt die 32-Jährige, die mit ihrem 33-jährigen Lebenspartner ins Pastorat einzieht. Der gelernte Maler und Lackierer beginne in Lübeck eine Ausbildung zum Erzieher.

Janina Lubeck will jetzt in Plön erst einmal ankommen, sich mit Mitarbeitern besprechen und die Aktivitäten kennenlernen. „Ich möchte mich sicher in die Strukturen hier einarbeiten“, beschreibt sie ihr Vorgehen, möchte mehr 20- bis 40-Jährige ansprechen und für die Kirche begeistern. Wie? „Das stecke ich noch in Überlegungen“, sagte sie.

Sie will sich vorsichtig an ihre erste Pfarrstelle herantasten, kann sich aber schon jetzt ein über ihre Zeit der Anstellung hinausgehendes Engagement in Plön vorstellen. Ihre erste Amtshandlung war ein Gespräch mit der trauernden Familie und gestern bereits eine Beerdigung in Plön. Pastor Ulrich Gradert, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, wird Pastorin Janina Lubeck am morgigen Sonntag ab 10 Uhr im Gottesdienst vorstellen. Propst Erich Faehling wird die junge Pastorin am Sonntag, dem 16. Juli, im Gottesdienst in der Nikolaikirche offiziell in ihr Amt einführen. Morgen spricht Pastorin Janina Lubeck über die Berufung des Jesaja: „Gott, hier bin ich.“ Es geht dabei um die gemeinsame Gestaltung der Zukunft.



von Michael Kuhr

erstellt am 09.Jun.2017 | 12:40 Uhr