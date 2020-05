Eutin : Premiere: Erste Kiwanis-Tagung im Schloss

Club beschließt, 2500 Euro für Tablets dem Kinderschutzbund Ostholstein zu spenden.

25. Mai 2020, 11:36 Uhr

Eutin | Für die Teilnehmer war war es schon etwas Besonderes in der langjährigen Vereinsgeschichte des Kiwanis-Clubs Ostholstein: Nachdem die letzten Meetings online als Videokonferenzen stattfanden, traf man sich auf Einladung von Schloss-Chefin Brigitta Hermann im Eutiner Schloss zu einem ersten Präsenzmeeting im historischen Rittersaal.

„Die Maßgaben der aktuellen Corona-Verordnungen konnten sehr gut eingehalten werden und so sind wir glücklich darüber, ein sehr produktives und gutes Meeting in einem so schönen Ambiente durchgeführt zu haben“, sagte Clubpräsident Rainer Steinbock und dankte dem Schloss-Team für die gute Vorbereitung.

Im Rahmen einer umfangreichen Tagesordnung wurden wichtige Themen und Maßnahmen besprochen. Als aktuelle Charity-Maßnahme spendet der Kiwanis Club 2500 Euro an den Kinderschutzbund Ostholstein, damit Tablets für die Arbeit mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen für das Homeschooling gekauft werden. Die zeitnahe Anschaffung der Geräte solle gewährleisten, „dass auch bei benachteiligten Familien die Kinder und Jugendlichen am digitalen Unterricht teilnehmen und ihre Aufgaben erledigen können und somit nicht den schulischen Anschluss verlieren“, so Steinbock.

Das nächste Meeting findet am 2. Juni im Uklei Fährhaus in Sielbeck statt. Interessierte sind eingeladen und können sich an den Kiwanis-Club oder jedes Mitglied wenden. Weitere Infos gibt es auch unter www.kiwanis-ostholstein.de.