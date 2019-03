von Alexander Steenbeck

25. März 2019, 12:11 Uhr

Allen gemeinsam ist, dass sie trotz ihrem hohen Alter noch mitten in der Gesellschaft und im Berufsleben stehen – Jürgen und Manfred Charchulla (Foto li.) sind dabei, Wolfgang Beltracchi auch: Porträts und Kurzbiografien von 112 Rentnern hat der Lübecker Gestalter und Fotograf Arne Wesenberg für sein Buch „Im (Un)Ruhestand“ porträtiert. Auf Einladung des Teams der Kreisbibliothek stellt der 1974 in Stralsund geborene Wesenberg das 288 Seiten starke Werk morgen (27. März) um 19 Uhr vor. Handwerker, Autoren, Künstler, Politiker oder Schauspieler, die im Rentenalter immer noch tätig waren: Wesenberg hat sie mit seiner analogen Großformatkamera in einem Zeitraum von über sieben Jahren porträtiert und gefragt: Wie entwickelt sich eine Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden? Der Eintritt zur Buchvorstellung ist frei.