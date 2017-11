Porträtfotografie in der Akademie

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Orly Röhlk

erstellt am 07.Nov.2017 | 13:56 Uhr

Ein Porträt ist dann erst gut, wenn man dem Menschen, seiner Persönlichkeit, nahe gekommen ist und dies in den Bildern sichtbar wird. Ganz individuell finden Hobbyfotografen und -fotografinnen ihren persönlichen Zugang zum Porträt in einem Workshop an der Akademie am See auf dem Koppelsberg am Sonnabend, 18. November, von 10 bis 18 Uhr. Der Fotograf und Kommunikationsdesigner Axel Schön sensibilisiert die Teilnehmenden für die besonderen Herausforderungen der Porträtfotografie. Informationen und Anmeldung unter Telefon 04522/7415-0, per E-Mail an kontakt@akademie-am-see.net.