Plön : Poller beruhigen die Innenstadt

Mittwoch schon die ersten beiden Vorkommnisse: Poller beschäftigt beim Hochfahren wartenden Lkw und Paketdienst-Fahrer reagiert genervt.

von Michael Kuhr

25. Juni 2020, 13:55 Uhr

Plön | Die Stadt Plön macht Nägel mit Köpfen und beruhigt die Innenstadt . Mit Hilfe von zwei Pollern – an der Nikolaikirche und am Wentorper Platz – soll dem täglichen Fahrzeugverkehr in der Innenstadt Einhalt geboten werden. Knapp 50.000 Euro ist der Stadt die Maßnahme wert. Die Zufahrt zum Markt bei Rossmann ist bereits mit festen Beton-Quardern gesperrt worden.

Doch gleich gestern gab es zwei Vorfälle: am Wentorfer Platz überfuhr ein Lkw den Poller und musste an der Bundesstraße warten. Doch hinter ihm fuhr der Poller schon wieder automatisch hoch und drückte gegen den Lkw-Aufbau.

Und an der Nikolaikirche musste sich der offensichtlich ungeduldige Fahrer eines Paketdienstes von Bürgermeister Lars Winter die neuen Regelungen erläutern lassen und brauste danach durch die verkehrsberuhigte Straße am Markt zurück. Seine Adresse zur Auslieferung werden ab 10 Uhr die extra ausgewiesenen Parkplätze am Stadtgraben sein. Die werden dort von der Stadt schon seit Jahren vorgehalten. Winter: „So können die Lieferanten den Bereich um die Fußgängerzone relativ kurz fußläufig auch außerhalb der Lieferzeiten erreichen.

Bürgervorsteherin Mechtilde Grafin von Waldersee, Bürgermeister Lars Winter sowie Marcel Mauritz und Martin Köpke von der Stadtverwaltung gaben gestern gemeinsam die Poller frei. Das Gute: Lieferzeiten sind jetzt von 6 bis 10 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr festgeschrieben – an Tagen des Wochenmarktes ist bereits ab 5 Uhr geöffnet. Dazwischen ist die Lange Straße für den Verkehr geschlossen. Radfahrer können die Fußgängerzone sogar von 18 Uhr bis 10 Uhr des nachfolgenden Tages nutzen. Doch es gibt Ausnahmen, sagte Lars Winter. Handwerker, die über den Tag schwere Sachen zu transportieren haben, können sich mit der Stadt absprechen. Das gelte allerdings nicht für den Austausch eines Wasserhahns mit kleinem Werkzeugkoffer.

Praktisch funktioniert es so. Wer bis 10 Uhr über die Poller in den Innenstadtbereich fährt, der kann den Bereich danach jederzeit wieder verlassen. Dafür sorgt eine Kontaktschleife, die bei Überfahren die blinkenden Poller automatisch absenkt. Sollten zufällig Menschen auf dem abgesenkten Poller stehen, dann fährt er nicht hoch. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Ärzte in der Straße oder auch Müllabfuhr haben unbeschänkten Zugang über Fernbedienungen oder eine Handynummer, die bei Anruf den Poller absenkt. Das wird von Marcel Mauritz (Tel. 04522/505-741 oder E-Mail marcel.mauritz@ploen. de) in der Stadt geregelt.

„Das ist noch nicht die Endlösung“, sagte Winter. Die Stadt habe sich an den Erfahrungen mit den Pollern in Bad Oldesloe orientiert. Die die Plöner Geschäftsleute hätten auf eine Befragung der Stadt ernüchternd wenige Rückmeldungen gegeben. Mit der Maßnahme solle Plöns Fußgängerzone attraktiver werden, hofft der Bürgermeister. Und bei Stromausfall? „Dann fahren die Poller automatisch runter und auch die starren Poller daneben können bei Bedarf herausgenommen werden.