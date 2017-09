Rassismus-Vorwürfe : Polizeischule Eutin spricht von Einzelfällen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eutin | Die Leitung der Polizeischule Eutin sieht in den jetzt bekanntgewordenen Fällen von Sexismus und Rassismus kein strukturelles Problem der Ausbildungsstätte. „Wir haben seit meinem Amtsantritt im letzten Jahr sechs Verdachtsfälle identifiziert“, sagte der Chef der Polizeischule, der Leitende Polizeidirektor Michael Wilksen, am Montag in Eutin. Disziplinar- und strafrechtliche Überprüfungen seien eingeleitet worden.

Die Landespolizeischule hatte 2016 nach Vorwürfen wegen Sexismus und Fremdenfeindlichkeit ein neues Führungsteam bekommen.

„Ein Ausbilder soll im Unterricht Äußerungen gemacht haben, die objektiv eine rassistische Qualität haben könnten“, sagte Wilksen. Es sei aber nicht geklärt, ob dieser Ausbilder ein Rassist sei. In einem anderen Vorfall vom September 2016 gehe es darum, dass ein Zeuge in einer Raucherpause draußen auf dem Gelände der Polizeischule den Begriff „Quotenneger“ gehört habe. Es sei aber bisher nicht gelungen zu klären, wer dies gesagt habe. Zu den Polizeianwärtern gehört ein Mann mit afrikanischen Wurzeln, der damals in der Gruppe bei dem Vorfall nicht anwesend gewesen sei.

Als weitere Beispiele nannte Wilksen, dass auf zwei Klapptischchen von Bussitzen geritzte Hakenkreuze entdeckt worden seien. Es sei aber unklar, ob die Hakenkreuze bereits eingeritzt waren, bevor die Polizei den gebrauchten Bus erworben habe, oder später eingeritzt wurden.

Zum Eklat am Sonntag bei der Vereidigung von 350 Dienstanfängern in Eutin mit etwa 2000 Angehörigen, Freunden und Kollegen nahm Wilksen ebenfalls Stellung. Bei den beiden Männern, die während des Abspielens der deutschen Nationalhymne den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben sollen, habe es sich nicht um Polizeianwärter gehandelt. Vielmehr sei dies im Zuschauerbereich passiert. Die Männer erhielten eine Strafanzeige.

Wilksen betonte, dass die Polizeiausbildung auf ethische Werte, interkulturelle Kompetenz und Geschichtsbewusstsein setze. So habe zum Beispiel ein Holocaust-Überlebender einen Vortrag vor den Polizeianwärtern gehalten.