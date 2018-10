Polizeiliche Hilfe – einmal anders

von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2018, 12:02 Uhr

Auf seiner Fahrradtour von Indien nach Island legte der Inder Karan Singh Jagawat jetzt einen Stopp bei der Polizei in Neustadt ein. Als Nachweis seines Besuchs bat der 72-jährige um einen Stempel in sein Reisetagebuch, der ihm gewährt wurde. Gleich am nächsten Tag durften die Beamten sich abermals als Freunde und Helfer betätigen: Aufgrund eines Schadens am Fahrrad bat der Weltenbummler um Beratung für einen ungeplanten Werkstattbesuch in erreichbarer Nähe. Auch hier konnten die Beamten helfen und vermittelten den Kontakt zu einem Sportgerätehersteller in Lübeck, der zufällig zu den Supportern dieser „Solo Cycling Tour“ gehört. „Wir wünschen dem kontaktfreudigen Abenteurer alles Gute auf seiner weiteren Tour und eine gesunde Ankunft am angestrebten Ziel in Reykjavik“, sagte Polizeisprecher Dierk Dürbrook.