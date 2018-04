Polizeihunde schnappen Einbrecher

Drei 22- bis 26-jährige Tatverdächtige auf einer Halbinsel im Bischofsee von Polizeibeamten mit zwei Diensthunden gestellt

von Michael Kuhr

03. April 2018, 15:11 Uhr

Das war schon fast wie in einem Krimi. Durch schnelles Eingreifen der Polizeibeamten und mit Hilfe ihrer Diensthunde „Jochen“ und „Finix“ sind am Oster–Sonnabend in Bosau drei junge Männer festgenommen worden. Sie sollen zuvor in eine Wohnung in der Plöner Straße eingebrochen sein. Die drei Tatverdächtigen sitzen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck.

Lichtschein von Taschenlampen aus ihrer Ferienwohnung ließ die Vermieterin Begga Rolfymeyer am Samstag aufmerksam werden. Als sie um 21.48 Uhr durch das Terrassenfenster blickte, sah sie zwei Männer, die mit Taschenlampen durch die zurzeit unbewohnte Wohnung liefen.

Die Eindringlinge ergriffen nach lautem Schreien der ihnen auf Krücken nachstellenden Eigentümerin die Flucht. Doch schon nach kurzer Zeit war die von Rolfsmeyer alarmierte Polizei vor Ort. Die Beamten fanden die Wohnung ohne die Eindringlinge vor. Sie entdeckten im Garten markante Spuren ihrer Schuhabdrücke.

Mit Hilfe der beiden Diensthunde „Finix“ und „Jochen“ nahmen die Polizeibeamten die Tätersuche auf. Die Hunde und ihre Diensthundeführer folgten den Spuren entlang eines Wanderweges und über mehrere Felder in einem weiten Bogen wieder zurück in Richtung Bosau. „Der Spurenlage zufolge stand mittlerweile fest, dass es sich um drei flüchtige Täter handelte“ sagte Dürbrook. Die Spur der Flüchtigen führte nach etwa drei Kilometer Fluchtstrecke schließlich fast zum Tatort zurück und an einem abgestellten Funkstreifenwagen vorbei auf eine Halbinsel im Bosauer Bischofsee.

Dürbrook: „Diese Halbinsel hatte nur einen Zugang und war vollständig von Wasser umgeben.“ Bei der Absuche der Halbinsel seien die Einsatzkräfte mit ihren Hunden immer weiter den entdeckten Schuhabdruckspuren der flüchtigen Täter gefolgt, die dort nach wie vor herumliefen und vor der Polizei auf der Flucht waren.

Schließlich wurde durch einen der Hundeführer ein in hüfttiefem Wasser kauernder Mann entdeckt. Weil er auf die Ansprache der Beamten nicht reagierte, näherten der Hundeführer und sein Diensthund „Finix“ sich dem Mann mit der gebotenen Vorsicht weiter an. „Als der Mann aus dem Wasser mit der Hand nach dem Hund schlug, biss dieser ihm in den Unterarm“, erzählte Dürbrook.

Die beiden anderen flüchtigen Männer wurden vom zweiten Hundeführer mit Diensthund „Jochen“ auf einem über dem Wasser befindlichen, umgestürzten Baumstamm kauernd entdeckt. Die drei 26-, 24-, und 22-jährigen Tatverdächtigen wurden ins Zentrale Polizeigewahrsam nach Lübeck gebracht. Die Bissverletzung des 22-Jährigen wurde später in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Und gegen 2.30 Uhr kam dann auch noch die Freiwillige Feuerwehr Bosau ins Spiel: Sie musste ein in der Plöner Straße vor der Halbinsel zum Bischofsee festgefahrenes Polizeifahrzeug befreien.

Die Ermittlungen werden bei der Kripo in Eutin geführt. Hinweise von Zeugen oder wo zur Tatzeit in Bosau und Umgebung verdächtige Personen, Fundstücke oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten unter Tel. 04521/8010 gemeldet werden.