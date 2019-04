Eutin : Polizeiausbildung bleibt in Eutin

Innenminister Hans-Joachim Grote sprach bei der Gewerkschaft der Polizei über Ausbildung und Einsatzhundertschaft.

von Juliane Kahlke

03. April 2019, 18:36 Uhr

„Der Standort Eutin steht außer Frage.“ Das sagte Hans-Joachim Grote bei seinem Besuch der Gewerkschaft der Polizei in Eutin. Deren Regionalgruppe hatte den Innenminister Schleswig-Holsteins zu einem Gespräch in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung (PDAFB) eingeladen. Aber die PDAFB sei schon ein sperriges Wort, wies der Minister auf Veränderungen hin. So sprach Grote von einer Ausbildungsdifferenzierung mit neuen Inhalten. In einer zweiten PDAFB werde das aber wohl nicht enden.

2. Einsatzhundertschaft kaum vor 2022

Die Ausbildung und die Einsatzhundertschaft könnten in ihren getrennten Funktionen auch unter einem Dach – sprich auf einem Gelände – bestehen. Das Ziel sei eine sinnvollere Einteilung als bisher. Die bereits angekündigte 2. Einsatzhundertschaft mit 130 Polizisten lässt laut Minister allerdings auf sich warten. Grote rechnet frühestens 2022 damit. Dann eher in einer abgespeckten Version mit einer 50-köpfigen Festnahmeeinheit. „Das heißt nicht, dass wir den Bedarf nicht sehen“, sagte der Minister im gut besetztem Casino. Aber die wirtschaftliche Entwicklung müsse abgewartet werden.

Das Bekenntnis zum Standort Eutin nahm Thomas Mertin, Vorsitzender der Regionalgruppe der Gewerkschaft, erleichtert zur Kenntnis. Das beruhige vor allem die Kolleginnen und Kollegen mit Familie und Hauseigentum.

W-Lan für die Unterkünfte

Die Digitalisierung gehört zu den großen Themen bei der PDAFB, auch bei der Ausstattung der Seminarräume und Unterkünfte. So sollen Kibitzhörn und die Unterkünfte auf der Wilhelmshöhe mit W-Lan und Glasfaser ausgestattet werden. Bis Mitte 2020 wolle die Regierung die nötigen Mittel einstellen.

Thomas Mertin und Jan Schmidt von der „Jungen Gruppe“ der GDP mahnten eine zügigere Stellenbesetzung an. Die Bewerbungsverfahren hält auch der Minister für zu langwierig. Die Bewertungssysteme seien schon auf dem Papier nicht nachzuvollziehen. Sie müssten aber zu verstehen sein, denn es habe auch etwas mit Arbeitszufriedenheit zu tun. „Es wäre schön, wenn Stellen deutlich schneller besetzt werden könnten.“ Es sei aber noch kein Modus gefunden worden, das zu beschleunigen.

Karriere auch für Fachkräfte

Wer bei der PDAFB die Karriereleiter erklimmen will, der kommt an Führungspositionen nicht vorbei. Das will das Land verstärkt ändern und den Aufstieg auch über Fachwissen und Erfahrung ermöglichen. Wer im mittleren Dienst in der Besoldungsgruppe A 10 arbeitet, für den war dort bisher Schluss. Künftig geht es aber noch eine Stufe höher, bis zu A 11, und das sogar prüfungsfrei. Statt des bisher geforderten 1,5-jährigen Studiums ist nur noch eine vierwöchige Weiterbildung eine der Voraussetzungen. Mit der Änderung fällt auch die Konkurrenz von berufserfahrenen Bewerbern des mittleren Dienstes und den studierten Bewerbern des gehobenen Dienstes weg.

Mit Ad-ons den Nachwuchs werben

Eine gute Nachricht hatte der Minister für die befristet angestellten Sportlehrer. Deren Verträge würden in unbefristete umgewandelt. Mertin sprach den Abgang hochspezialisierter Fachkräfte an. Minister Grote: Es müsse um Nachwuchs geworben werden. „Wir müssen ihnen ein Ad-on bieten.“ Harte Facts seien nötig, Ostsee und Nordsee reichten da nicht.

Krankenstand: Zehn Prozent

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Sven Neumann, forderte die 35-Stunden-Woche statt der geltenden 41-Stunden-Woche. Bei einem Krankenstand von zehn Prozent müsse darüber nachgedacht werden. Trotz des Tarifabschlusses mit 3,01 Prozent mehr liege Schleswig-Holstein bei der Gehaltshöhe bundesweit auf dem vorletzten Platz.

Die Leitende Polizeidirektorin Maren Freyher hatte der Gewerkschaft für ihren offenen Dialog und den kritischen Diskurs innerhalb der Behörde gedankt.

Thomas Mertin (li.) ehrte Jürgen Herdes für 25 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit.