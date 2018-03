Polizei wusste von Übergriffen

Weißer Ring: Hohe Beamte kannten seit Juli 2017 die Vorwürfe

von Michael Kuhr

30. März 2018, 18:30 Uhr

Die Führung der Landespolizei soll bereits im Juli 2017 über die angeblichen sexuellen Übergriffe durch den Leiter des Weißen Rings in Lübeck informiert gewesen sein. Nun prüft das Innenministerium, ob Spitzenbeamte versagt haben. Das berichten der „Spiegel“ und die „Lübecker Nachrichten“. Außerdem besteht der Verdacht, dass Uwe Döring, Ex-Landeschef des Weißen Rings, die Vorfälle gegenüber der Öffentlichkeit verheimlichen wollte.

Auslöser sind zwei E-Mails, die der Lübecker Polizeichef Norbert Trabs am 20. Juli 2017 schrieb – nachdem er erfahren hatte, dass Detlef Hardt (73), Leiter der Außenstelle in der Hansestadt, eine Mitarbeiterin der Lübecker Polizei belästigt haben soll. In einer ersten Mail teilte Trabs Döring mit, dass er die Staatsanwaltschaft über den Vorfall informiert habe. Eine weitere Mail ging an den damaligen Polizeichef Ralf Höhs, den damaligen Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, und an dessen Stellvertreterin Silke Detering. Auch sie informierte Trabs, dass er die Staatsanwaltschaft eingeschaltet habe, schrieb: „Da es sich um den Vorsitzenden des Weißen Rings Lübeck handelt, der sehr gut vernetzt ist, könnte die Angelegenheit Wellen schlagen.“ Und: Uwe Döring überlege, „wie man die Situation geräuschlos bearbeiten kann“. Trabs habe ihm klargemacht, dass das „nicht die Angelegenheit der Polizei ist“. Trotz dieser Mail blieb Ex-Polizist Hardt noch bis November im Amt.

Im Kieler Innenministerium heißt es, Minister Hans-Joachim Grote sei erst am 22. März dieses Jahres von der Polizeiführung über die Trabs-Mail informiert worden – im Zuge der Vorbereitung einer Innenausschusssitzung. Weil alle drei damaligen Empfänger die Hausspitze nicht informiert hatten, wurden sie nun aufgefordert, dienstliche Stellungnahmen abzugeben. Höhs und Muhlack waren im November 2017 ihrer Ämter enthoben wurden. Grund waren laut Grote Kommunikationsprobleme.