Grömitz/Bliesdorf : Polizei sucht Exhibitionisten

60 bis 70 Jahre alter Mann entblößte sein Geschlechtsteil vor zwei Mädchen und einer 64-Jährigen aus Nordhessen.

22. Juni 2020, 16:04 Uhr

Grömitz/Bliesdorf | Ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch sein Geschlechtsteil vor zwei Mädchen und einer 64-Jährigen aus Nordhessen entblößt. Letztere war zwischen dem Grömitzer Yachthafen und Bliesdorf mit ihrem Hund spazieren. Gegen 15 Uhr traf sie auf den Mann, der ein Unterhemd trug und seine Jacke an den Ärmeln um die Hüfte gebunden hatte. Als sie auf seiner Höhe war, zog er die Ärmel beiseite und entblößte so sein Genital. Er war nicht mit Hose und Unterwäsche bekleidet. Später sah sie den hageren Mann erneut im Bereich vor der beginnenden Steilküste, „wie er alleine laut stöhnend an seinem Glied manipulierte“, so ein Polizeisprecher gestern. Die 64-Jährige bemerkte die jungen Mädchen am Strand und wollte sie warnen. Dabei erzählten sie der Frau, das sich der Mann ihnen bereits gezeigt hatte. „Durch ihre selbstbewusste Ansprache wäre er aber zügig weitergegangen“, so der Sprecher.

Die Kripo Neustadt sucht nun Zeugen und bitte, dass sich die beiden jungen Frauen melden – unter Tel. 04561/ 6150 oder per E-Mail an neustadt.kpst@polizei.landsh.de.

