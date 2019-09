Fundsache Auf dem Malenter „Krützen“ : Polizei sucht Besitzer einer Motorrad-Kombi

Komplette Bekleidung mit Handschuhen und Stiefeln wurde am Montag bei der Polizeistation Malente abgegeben.

Avatar_shz von Bernd Schröder

18. September 2019, 16:57 Uhr

Malente | Die Polizei in Malente ist auf der Suche nach dem Besitzer einer Motorrad-Kombi samt Handschuhen und Stiefeln. Diese wurde am Montag bei der Polizei abgegeben. Gefunden wurde die Ausrüstung im Bereich des Parkplatzes Krützen an der Sebastian-Kneipp-Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Malente unter Tel. 04523/201780 entgegen.

Blaulichtmonitor

