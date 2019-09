BMW war in Dänemark gestohlen worden : Polizei stoppt Diebes-Duo im Fährhafen Puttgarden

Einer der Täter war mit falschen Papieren unterwegs. Er wurde wegen zahlreicher Delikte gesucht und festgenommen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

06. September 2019, 20:57 Uhr

Bundespolizisten fiel am Donnerstag im Fährhafen Puttgarden unter den einreisenden Fahrzeugen, die von der Fähre aus Dänemark kamen, ein hochwertiger BMW auf. Der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Serbien, wies sich zwar ordnungsgemäß aus, bei der Kontrolle der Fahrzeugpapiere stellte sich jedoch heraus, dass das Auto am selben Tag in Dänemark als gestohlen gemeldet worden war. Demzufolge musste der Mann die Beamten in die Dienststelle begleiten, wo Anzeige wegen Diebstahl, Hehlerei und Betrug gegen ihn erstattet wurde.

Falsche Papiere, Betrug, Hehlerei, Steuerhinterziehung

Doch damit nicht genug: Der Beifahrer, ein 45 Jahre alter Mann, wies sich mit serbischen Papieren und einem dänischen Aufenthaltstitel aus. Da er im Verdacht stand, an dem Diebstahl des Pkw beteiligt gewesen zu sein, wurde auch er mit in die Dienststelle genommen. Dort stellte sich dann im Verlaufe der weiteren Ermittlungen heraus, dass er ein weiteres Identitätspapier bei sich hatte, nämlich eine schwedische ID-Karte. In dieser Karte war der Mann allerdings unter anderem Namen, also einer Alias-Identität aufgeführt. Unter dieser schwedischen Identität war er mit einem europäischen Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben – wegen Betrug, Hehlerei und Steuerhinterziehung in erheblicher Höhe.

Die Ermittlungen gegen den 45-Jährigen dauern an, der 26-Jährige durfte die Dienststelle der Bundespolizei im Verlaufe des Freitags wieder verlassen.

Das Fahrzeug wurde nach Absprache mit den zuständigen Behörden Freitagmittag abgeholt und zurück nach Dänemark gebracht.