Plön : Polizei nimmt jugendliche Auto-Aufbrecher fest

Trio hatte sich an zwei Smarts zu schaffen gemacht – die Polizei sucht Zeugen.

von Alexander Steenbeck

03. Dezember 2020, 12:14 Uhr

Plön | Ein junges Trio – ein 17-Jähriger sowie eine gleichaltrige Jugendliche und ein 20-Jähriger – haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos aufgebrochen. Ein Zeuge informierte gegen 23.40 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet habe, wie das Trio sich an den Autos zu schaffen machte – in der Schillener Straße und in der Rautenbergstraße jeweils an einem Smart.

Die Polizei nahm die jungen Auto-Aufbrecher kurze Zeit später noch in Tatortnähe fest. Die Drei führten entsprechendes Werkzeug bei sich. Und die Polizisten fanden in direkter Nähe der Festgenommenen ein Autoradio. „Dies konnte dem Smart aus der Schillener Straße zugeordnet werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten übergaben die 17-Jährige an eine Erziehungsberechtigte. Der 20-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt und der 17-Jährige kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam nach Kiel. „Auf alle Drei kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu“, sagte der Sprecher weiter.

Wer Hinweise zu ähnlichen Taten oder Beobachtungen in der Vergangenheit geben kann, die bislang noch nicht zur Anzeige gebracht wurden, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04522/ 5005142 mit der Polizei Plön in Verbindung zu setzen.