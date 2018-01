Vermisstenfall Andrea L. : Polizei findet möglicherweise Leiche in Wulfsdorf

Andrea L. könnte gefunden worden sein. Die Polizei grub auf dem Grundstück der Familie einen in Plastikfolie gewickelten Gegenstand aus.

von Maximilian Matthies

16. Januar 2018, 16:44 Uhr

Wulfsdorf (Scharbeutz) | Die vermisste Andrea L. aus Wulfsdorf bei Scharbeutz (Kreis Ostholstein) könnte gefunden worden sein – tot. Am Dienstag wurde ein verdächtiger, in Plastikfolie fest verschnürter Gegenstand entdeckt. Er soll Form, Größe und Gewicht eines menschlichen Körpers haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Foto: Polizei

Am Dienstagvormittag hatten 35 Polizisten noch einmal das Grundstück der Familie in Wulfsdorf umgegraben und mit Sonden abgesucht. Dabei fanden sie innerhalb eines Beetes in einem halben Meter Tiefe den länglichen in Plastikfolie gewickelten Gegenstand. Der Sack wurde in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht, wo er geöffnet werden soll. Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor.

Schon seit mehr als zwei Wochen sucht die Polizei nach Andrea L.. Auch das Grundstück der Eheleute wurde bereits abgesucht, damals waren allerdings aufgrund des vielen Regens keine Erdbewegungen erkennbar gewesen.

Am 29. Dezember war die 41-Jährige nicht bei der Arbeit im Hotel „Seehuus“ in Niendorf erschienen – ohne sich abzumelden. Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass sie am zweiten Weihnachtsfeiertag das letzte Mal lebend gesehen wurde. „Wir gehen davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist“, sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Tatverdächtig ist der Ehemann von Andrea L.. Er sitzt wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, bestreitet aber die Tat.

