Kreis Ostholstein : Polizei findet 20 Waffen in Ratekauer Wohnung

Ratekau | Die Polizei hat in der Wohnung eines 25-Jährigen in Ratekau im Kreis Ostholstein mehr als 20 Waffen sichergestellt. Darunter war neben Messern, Schwertern und Pistolen auch eine Panzerfaust, berichtete die Polizei am Montag.

Experten des Landeskriminalamtes müssten jetzt klären, ob es sich bei den Gegenständen tatsächlich um Waffen oder um Dekorationsgegenstände handelt. Die Polizei hatte die Wohnung des 25-Jährigen am Freitag durchsucht. Zuvor hatten sich Zeugen bei den Beamten gemeldet und sich besorgt über die Vielzahl der „waffenähnlichen Gegenstände“ in der Wohnung geäußert.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 19:58 Uhr