Politik will Blues fördern – Verein erwartet Gespräch

von Constanze Emde

26. September 2018, 22:18 Uhr

Die Fraktionen wollen den Verein Blues Baltica unterstützen, damit er auch im nächsten Jahr das Blues-Fest sowie die Challenge in Eutin veranstaltet. Das machten zahlreiche Wortmeldungen im Schulausschuss am Dienstagabend deutlich. „Wir freuen uns, dass sie in Eutin bleiben“, sagten Vertreter der Fraktionen unisono und bekundeten, den gestellten Förderantrag für beide Veranstaltungen gern positiv zu bescheiden.

Doch der Verein ist seinerseits noch gar nicht sicher, ob die sprichwörtliche „Kuh vom Eis“ ist: Vereins-Schatzmeister Helge Nickel dankte zwar für die positiven Bekundungen, machte aber deutlich, dass das Blues-Fest in Eutin aus seiner Sicht noch nicht gerettet sei: „Es ist noch nicht sicher, dass wir in Eutin bleiben. Wir haben den Förderantrag gestellt, weil es Wunsch des Fördervereins war.“ Er rechnete vor, das es wegen des „Theaters“ der letzten Jahre für den Verein zu einem Verlust von 11500 Euro gekommen sei. „Wir warten noch immer auf das Gespräch mit der Verwaltung, das uns eigentlich für vier Wochen nach der letzten Veranstaltung angekündigt wurde. Die war im Juli und bis jetzt kam leider nichts“, sagte Nickel.

Die Ausschussvorsitzende Monika Obieray (Grüne) wollte nach diesem Statement wissen: „Meinen sie den Antrag ernst oder nicht? Dann werden sie mit Hilfe des Fördervereins und den Gesprächen doch auch die nötigen Voraussetzungen schaffen können.“ Nickel machte deutlich: „Ich wollte sie nur nicht in dem Glauben lassen, dass es in jedem Fall hier stattfindet.“

Der Ausschuss erklärte seine positive Bereitschaft – vorbehaltlich der ausstehenden Haushaltsberatungen – das Blues-Fest im Jubiläumsjahr sowie die Challenge zu fördern. Für das Fest hatte der Verein 13000 Euro beantragt, für die Challenge 12000 Euro (wir berichteten). Letztere wurde in den September gelegt, weil es im Juli zu Überschneidungen mit dem Festspiel-Spielplan gekommen wäre.