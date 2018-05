Polin zeigt Musikkultur der Südstaaten

von Bernd Schröder

17. Mai 2018, 10:59 Uhr

In diesem Jahr ist es die polnische Künstlerin Danuta Matysik, die ihre Arbeit im Rahmen des Bluesfestes präsentiert. Ihre „Pictures of the road“ sind seit gestern im Café Klausberger am Markt zu sehen und geben einen Eindruck von der Sicht Matysiks auf die Musik und die Kultur der amerikanischen Südstaaten. Gestern Abend begrüßten die Bluesfest-Organisatoren Barbara Bloch (Foto), Vorsitzende des Vereins Blues Baltica, und Helge Nickel die Gäste. Der Musiker Frank Plagge begleitete musikalisch. Er wird heute um

17 Uhr das Festival musikalisch eröffnen.