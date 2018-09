Pokalschießen der Feuerwehren: 31 Sieger geehrt

von Michael Kuhr

24. September 2018, 11:57 Uhr

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bosau sind offenbar auch ziemlich zielsicher. Das ergab die Siegerehrung des Pokalschießens, wo 31 Pokale diesmal auf dem Hof Dohm in Klenzau vergeben wurden.

Bürgermeister Mario Schmidt dankte der ausrichtenden Wehr Braak-Klenzau für die Organisation der Veranstaltung und hob hervor dass die Kameradschaft auch außerhalb des Dienstes eine wichtige Voraussetzung für ein harmonisches Miteinander sei. Am Schießen nahmen in diesem Jahr 87 Einsatzkräfte teil. Die Auswertung lag in den Händen von Christian Klees zusammen mit „Wulle“ Schmüth als Schießwart. Die Jugendfeuerwehr bekam sechs Pokale. Über den ersten Platz und den Wanderpokal freute sich Melanie Nowack, die Vincent Wroblewski, Aimee Julie Raese, Noah Meyer und Till Harder auf die weiteren Plätze verwies. Die Sieger beim Wehrführerpokal sind Andreas Jakubenko, Andreas Riemke und André Riemke. Die besten Einzelschützen waren Florian Hilger mit 186 Ringen gefolgt von Bernd Matthiesen und Fabian Ingenillen mit je 185 Ringen.