Pokal-Aus durch drei Ex-Eutiner

Blamable Leistung beim Oldenburger SV

von shz.de

19. September 2018, 12:34 Uhr

Eutin 08 ist nach einer blamablen Leistung im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals ausgeschieden. Die Eutiner unterlagen gestern Abend beim klassentieferen Oldenburger SV gleich mit 0:4(0:1) Toren. Am verdienten Sieg der Oldenburger waren ausgerechnet drei ehemalige Eutiner Spieler maßgeblich beteiligt.

Das Spiel begann aus Eutiner Sicht denkbar ungünstig. Bereits in der 8. Minute verletzte sich Florian Ziehmer und wurde gegen Rasmus Tobinski ausgetauscht. Dennoch hatten die Gäste in der ersten Viertelstunde durch Thies Borchardt und Tobinski sogar Chancen, in Führung zu gehen.

Danach lief bei den Eutinern fast nichts mehr. So war die Halbzeitführung durch einen Treffer von Andre Petersen keineswegs unverdient.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Die Entscheidung zu Gunsten des OSV fiel mit einem Doppelschlag in der 55. und 57. Minute. Erst verwandelte der Ex-Eutiner Danny Cornelius einen an Junge verursachten Foulelfmeter zum 2:0. Zwei Minuten später traf Kevin Wölk, der in der vergangenen Saison ebenfalls noch im Trikot der Eutiner spielte, mit einem 18-Meter-Freistoß zum 3:0.

Wenig später hätten die Eutiner noch einmal Hoffnung schöpfen können. Nach einem Foul an Tobinski zeigte Schiedsrichter Daniel Siemers wieder auf den Punkt. Doch der Schuss von Borchardt landete nur an der Unterkante des Querbalkens. Danach hatte nur noch Sebastian Witt eine Gelegenheit, sein Schuss wurde jedoch geklärt. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff wurde Witt nach einer gelb-roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt. Für den Schlusspunkt sorgte mit Jesper Görtz ein weiterer Ex-Eutiner mit dem 4:0 für den Schlusspunkt.

Abteilungsleiter Martin Wagner coachte mit Co-Trainer Szodruck die Eutiner und war nach dem Schlusspfiff reichlich bedient. „Ich bin etwas sprachlos, bei uns ist wohl der Wurm drin. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber es hat nichts funktioniert. Jetzt liegt unser Fokus auf dem Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Eichede“, sagte Wagner.