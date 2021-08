Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Pönitzer profitieren gegen die SG Bad Schwartau von ihrer Vorbereitung

Trainer Christian Born stellt seine Mannschaft punktgenau auf den Gegner ein - und hat Erfolg

Bad Schwartau | Die Sportvereinigung Pönitz gewann am zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost 5:1(1:0) bei der SG Bad Schwartau. Die Mannschaft von Trainer Christian Born hatte den Gegner in der Woche studiert und Spielzüge im Training geübt. Das hat heute richtig Spaß gemacht. Die akribische Vorbereitung zahlte sich aus. Die Gäste übernahmen gegen ti...

