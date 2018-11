Süsel : Plus statt Minus

Mit einem Überschuss von 400.000 Euro schließt Süsel die vorläufige Jahresrechnung 2014. Sie ist der 2. doppische Jahresabschluss der Gemeinde.

von Juliane Kahlke

05. November 2018, 16:14 Uhr

Überraschend gut steht die Jahresrechnung 2014 der Gemeinde Süsel da. Obwohl die Gemeinde noch mit einem Minus gerechnet hatte, weist der vorläufige Jahresabschluss 2014 ein Plus von 412 000 Euro aus. Mit der Entwicklung beschäftigt sich der Finanzausschuss am Mittwoch, 7. November, ab 18 Uhr und auch am 12. November. Das Gremium prüft den zweiten in doppelter Buchführung (Doppik) erarbeiteten Jahresabschluss. Bis Ende 2012 arbeitete die Gemeinde mit einfacher Buchführung (kameral).

Ausschussvorsitzende Susanne Bötticher-Meyners nimmt dieses Plus erfreut zur Kenntnis, will von einer Trendwende aber nicht sprechen. „Ich möchte erst wissen, ob die gestiegenen Steuereinnahmen und die Zuschüsse tatsächliche oder eher buchhalterische Einnahmen sind“, sagt die Vorsitzende. Offensichtlich sei aber, dass die Gemeinde von sprudelnden Steuereinnahmen profitiere. „Im wesentlichen hat uns die Konjunktur geholfen.“

Die Gewerbesteuer stieg von 580 000 Euro im Jahr 2013 auf gut 651 000 Euro in 2014. Der Verkauf der Alten Schule in Süsel sorgte für eine weitere Einnahme. Positiv wirkten sich auch die niedriger als ursprünglich angesetzten Aufwendungen aus, etwa für den Unterhalt von Bauwerken.

Seit der Umstellung auf die doppelte Buchführung werden im Haushalt Abschreibungen miteingerechnet und mit Zuschüssen ähnlich verfahren. „Dadurch, dass Abschreibungen seit 2013 berücksichtigt werden, haben wir einen Überblick darüber, wie viel das Gemeindevermögen wert ist“, sagt Bötticher-Meyners. Das Vermögen der Gemeinde war für die für Doppik nötige Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 neu bewertet worden. Dafür waren Liegenschaften, über die keine Wertnachweise vorlagen, geschätzt worden.

Die Jahresrechnung 2014 weist aber auch gestiegene Ausgaben aus. Negativ zu Buche schlug 2014 eine höhere Kreisumlage. Sie stieg um 57 000 Euro auf 1,6 Millionen Euro. Auch die Abschreibungen hätten für höheren Aufwand als geplant gesorgt, sagt Torsten Bruhn, Fachdienstleiter für Haushalt, Finanzen und Stadtkasse der Verwaltung Eutin-Süsel. Den höheren Aufwand machten die aufgelösten Zuschüsse allerdings wieder wett und sorgten für höheren Ertrag, als angesetzt worden war.

Torsten Bruhn sieht im Vergleich zu 2013 durchaus eine leicht positive Tendenz. „Allerdings darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Gemeinde Süsel um eine strukturschwache handelt.“ Denn die Gemeinde Süsel sei von Mitteln des Finanzausgleichs abhängig. Bruhn spricht von „hoher Abhängigkeit“. Die leicht positive Tendenz dürfte 2015 fortgesetzt werden. In der Jahresrechnung setzte sich der Trend fort, sagt Bruhn.

Süsels ehrenamtlicher Bürgermeister Adrianus Boonekamp hört das gerne: „Ich finde die Aussicht für 2014 super. Und ich rechne auch für 2015 mit einem positiven Abschluss.“ Das sei nötig, da die Gemeinde größere Investitionen vorhabe.