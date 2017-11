Plöner zeigten sich gestern spendierfreudig

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:12 Uhr

Prominente eröffneten gestern in Plön die Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: (v. li.) Rüdiger Rachlitz, Leiter des Bundeswehrdienstleistungszentrums in Plön, MUS-Kommandeur Kapitän zur See Matthias Kähler, Bürgermeister Lars Winter und Kreispräsident Peter Sönnichsen, der zugleich auch Kreisvorsitzender des Volksbundes in Plön ist, nutzten den Wochenmarkt in Plön für die Sammlung. Soldaten und Zivilisten werden bis zum 2. Dezember Geld zur Pflege der Gräber von Kriegsopfern sammeln.