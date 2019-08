Plön : Plöner Tour-Angebote beim „Stadtradeln“

Die Stadt lädt zu fünf Fahrradtouren im Rahmen der Deutschland weiten Aktion Stadtradeln ein. Es geht an Plöner Seen entlang und ums Radeln nach der Arbeit.

von oha

21. August 2019, 16:43 Uhr

Plön | Nach der Auftakttour am vergangenen Wochenende bietet die Stadt Plön folgende Touren rund um die bundesweite Stadtradel-Aktion, die offiziell am 1. September startet, an: Sonntag, 25. August um 15.30 Uhr „Großer Plöner See-Tour“; Donnerstag, 29. August, um 18 Uhr „After Work-Tour“; Samstag, 31. August, um 13 Uhr „Kleiner Plöner See-Tour“; Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr „After Work-Tour“; Samstag, 7. September, um 13 Uhr „Über die Ziellinie-Abschlusstour“.

Treffpunkt für die Touren ist der Plöner Marktplatz. Begleitet werden sie durch Bürgermeister Lars Winter und/oder den Radverkehrsbeauftragten Wolfgang Homeyer.



Weitere Infos unter 04522/505751.