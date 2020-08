Plöner Tafel gibt es seit 20 Jahren

Gründung war 7. August 2000 / Wegen Corona gibt es keine Feier / 80 Helfer versorgen 800 Abholer an vier Standorten im Kreis

Avatar_shz von shz.de

16. August 2020, 11:09 Uhr

Plön | Vor 20 Jahren taten sich in Plön zwölf Frauen und Männer zusammen und gründeten die Tafel. Ihr Ziel: Bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden zu unterstützen. Heute hat die Plöner Tafel mehr als 80 Helfer und 800 Abholer an den vier Standorten Plön, Ascheberg, Lütjenburg und Wankendorf. In Zeiten von Corona müsse die Feier aber leider ausfallen, erzählen Stefan Thomsen und Vorsitzende Ute Schumacher, die mit Kassenwart Holger Bernhardt den Vorstand bilden.

Hartmut Krause, Christian Heuer, Sabine Bannert, Marion Krause, Sonja Kohlwes, Anneliese Schützler, Heide Steinbach, Ursula Freerks, Karin Karlstorf, Gerlinde Mautsch-Gullatz, Bonita Zastrow und Marianne Termer trafen sich am 7. August 2000 im Plöner „Krog“ in der Johannisstraße, um den Verein aus der Taufe zu heben. Zunächst am Gänsemarkt, ab 2001 in der Eutiner Straße, danach im TSV-Sportheim und ab 2006 im Hinterhof Bahnhofstraße 6 kam die Tafel bei zunehmender Platznot unter, bis die Ehrenamtler 2019 in die Alte Meierei an der Rodomstorstraße/B 76 umziehen konnten. Dort stehen ihnen mehr als 400 Quadratmeter zur Verfügung, um Waren zu lagern, zu sortieren, zu kühlen und an Abholer zu verteilen. Bis zu drei Personen zahlen zwei Euro, ab vier Personen einer Familie entrichten vier Euro als symbolischen Obolus. Dafür erhalten sie neben Lebensmitteln auch manchmal Non-Food-Artikel wie Blumen, Bücher, Spielzeug, Kleidung oder, wie in dieser Woche, zwei Schulranzen.

Sechs bis acht Fahrer wechseln sich ab, um Spenden abzuholen, bei Bäckereien, Supermärkten, einer Hühnerfarm in Ostholstein. Teils seien am Tag mehrere Stationen anzufahren. Alles mit nur einem Fahrzeug, das im vergangenen Jahr mit Rabatt angeschafft wurde. Alle fünf bis sieben Jahre werde ein neues Fahrzeug benötigt. „Wir fahren jeden Tag und holen Waren ab“, sagt Schumacher. Man hilft sich gegenseitig. Um sich auszutauschen, und weil nicht jede Tafel täglich durch ganz Schleswig-Holstein fahren kann, besteht eine interne WhatsApp-Gruppe.

Wenn die Preetzer Tafel in Timmendorfer Strand Leberwurst organisiert hat, bekommt Plön ein Kontingent ab. Die bringt der Plöner Fahrer auf seiner Tour mit, die ihn nach Kiel führt, um eine Kühlschrank-Spende für die Tafel abzuholen und anschließend 2500 Eier bei der Hühnerfarm einzuladen. Mal gibt es irgendwo 20 Tannenbäume (zu Weihnachten), mal stehen in Rendsburg 33 Paletten Pizza bereit. „Die Waren verteilen wir dann untereinander“, beschreibt Schumacher.

Sie ist seit 2007 dabei, Thomsen seit fünf Jahren. „Manchmal mieten wir zusätzlich ein Auto, es muss aber wirtschaftlich sein, dass wir uns finanziell nicht überheben“, erklärt Thomsen den Bedarf an Spenden. Soeben sei man dabei, einen Unterstand, den es schon in der Bahnhofstraße gab, vor dem Eingang wieder aufzubauen, erläutert er das sparsame Prinzip. Wegen Corona hatte die Tafel einige Wochen schließen müssen, was laut Schumacher zu finanziellen Einbrüchen führte. Auch jetzt blieben Abholer noch weg.

Die Hälfte der Helfer arbeitet ehrenamtlich, auch Ein-Euro-Jobber machen mit. Und es gibt nach Thomsens Worten Helfer, die per Gerichtsbeschluss 500 oder 1000 soziale Arbeitsstunden leisten sollen. Die Zusammenarbeit aller funktioniere super. „Die Helfer kommen total gern her, weil wir ein Team sind und die Leute schätzen. Und jeder macht das, was er gerne möchte.“





Lebensmittelausgabe ist mittwochs und freitags von 14.30 bis 16 Uhr. Kontakt zum Team gibt es unter Tel. 04522/744144 oder per E-Mail an info@ploener-tafel.de.