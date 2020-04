Raus aus der Corona-Krise : Plöner Sportvereine sind „vorsichtig optimistisch“

Die Vorsitzenden Anja Kuhnt („Plön bewegt“) und Dieter Willhöft (TSV Plön) hoffen, dass die Mitglieder ihnen die Treue halten.

von Michael Kuhr

14. April 2020, 14:20 Uhr

Plön | Die Corona-Krise ist längst auch in den Sportvereinen des Kreissportverbandes Plön angekommen. Wie der Vorsitzende Sven Thode mitteilte, sind entsprechend der Regelungen nun auch die Ehrungsveranstaltungen abgesagt worden.

Das betrifft die für den 22. April geplante Sportlerehrung in Giekau sowie die Ehrungsveranstaltung für das Deutsche Sportabzeichen (DSA) am 28. April in Lütjenburg. Thode: „Beide Veranstaltungen werden auf unbestimmte Zeit verschoben.“

Er hofft nun auf die zweite Jahreshälfte und zeigt sich von den vielen Ideen des „homesportings“ begeistert, die in den Vereinen zurzeit angeboten werden und appellierte an die Vereinsmitglieder sich weiter solidarisch den Vereinen treu zu bleiben.

In Plön sind die Jahresversammlungen der beiden Sportvereine bereits ausgefallen, Turnhallen sind gesperrt, Training in Gruppen untersagt: Was macht Corona mit den Plöner Sportvereinen? Anja Kuhnt, Vorsitzende von „Plön bewegt“ und Dieter Willhöft, Vorsitzender des TSV Plön, sind vorsichtig optimistisch. Sie hoffen, dass die Mitglieder ihnen die Treue halten.

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht, hoffen aber, dass der Vereinssport nach den Ferien wieder starten kann, wenn die Schule beginnt“, erklärte Anja Kuhnt auf Nachfrage. Alle Wettkämpfe seien verschoben oder fielen aus, das Pfingstlager auf der Prinzeninsel müsse geplant und dafür Anmeldungen entgegengenommen werden.

Per Mail habe der Landessportverband (LSV) Hilfe angeboten und an alle Mitglieder appelliert, den Vereinen treu zu bleiben. „Es ist echt klasse: Alle sind uns treu geblieben, und in den Ferien findet ja ohnehin nichts statt“, so Kuhnt. Nach ihren Worten kam eine Hiobsbotschaft zur nächsten, denn in den Monaten zuvor machte auch die wegen Einsturzgefahr gesperrte Turnhalle am Schiffsthal dem Verein zu schaffen, mussten alternative Trainingsmöglichkeiten gefunden werden (der OHA berichtete). Mit dem TSV Plön fand sich eine Lösung, alle Geräte seien in der Halle der Breitenauschule untergebracht. Zu Perspektiven für eine neue Halle sollte eigentlich im April ein Arbeitskreis tagen und die Vereine befragt werden. Das müsse jetzt wohl warten. Für die Leistungsturner gebe es Krafttrainingsprogramme per Video.

Über einen Stillstand auch in der Vorstandsarbeit besrichtet Dieter Willhöft. Es werde viel telefoniert. Einen großen Mitgliederschwund kann er nach eigener Aussage zum jetzigen Zeitpunkt nicht vermelden: „Der eine oder andere wird gekündigt haben“, befürchtet er. Man habe die Mitglieder gebeten, sich solidarisch zu zeigen. Es sei für alle eine schwere Zeit. Eventuell könne der Verein sich gegenüber den Mitgliedern erkenntlich zeigen.

Im April werde noch nicht viel passieren, sagt Willhöft. Er geht davon aus, dass der Betrieb im Mai wieder anläuft. Über die Homepage biete der TSV Plön Fitnessübungen und ein Zumba-Video an. Der TSV hatte im Herbst bereits wegen Krankheit seine Sportlerehrung absagen müssen. Corona habe im März die Jahresversammlung über den Haufen geworfen. Man werde versuchen, die Versammlung vor der Sommerpause nachzuholen. Als Ersatz für die gesperrte Turnhalle müsse man sehen, wie die finanziellen Möglichkeiten sind. Willhöft: „Ich hoffe nicht, dass diese Problematik wegen Corona hinten 'runterfällt. Der Bedarf ist nach wie vor da.“