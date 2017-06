Plöner Seglerverein verwöhnt krebskranke Jugendliche

vergrößern 1 von 2 Foto: Vogler (2) 1 von 2

Der Plöner Seglerverein hat sich bereits zum dritten Mal krebskranker Kinder aus dem Universitätsklinikum in Kiel und ihrer Geschwister angenommen. 20 Jugendliche verbrachten so zwei spannende Tage bei den Seglern und auf dem Großen Plöner See. Dabei standen Segeln, Grillen, Spaß und Abenteuer auf der Insel „Langes Warder“ im Mittelpunkt.

Petra Petrauschke, staatlich anerkannte Erzieherin im UKSH Kiel, hatte die Gruppe im Rahmen der ambulanten psychosozialen Betreuung außerhalb der Klinik „geformt“. Und so begrüßten die Organisatoren Klaus Hückstädt und Nicolaus von Buddenbrock die 20 Jugendlichen und ihre vier Betreuer zu einem deftigen Frühstück.

Der sanierte PSV-Jugendkutter, ein von Thomas Bergner zur Verfügung gestellter neuer JK 28 und zwei Hunter 707 des Heizkörper-Sailing-Teams luden ihre jungen Gäste zu den ersten Schnuppertörns ein. Schnell hatten sich die Gäste an die ungewohnten Bewegungen eines Segelbootes gewöhnt. Dafür sorgten die PSV-Skipper Harald Friedrichs, Lars Hückstädt, Martin Gernhardt und Christoph Möhring.

Nach der Kaffeepause hielten es die inzwischen total begeisterten Jugendlichen nicht mehr an Land: sie mussten wieder raus auf den See. Gegen 17 Uhr wurde das Reisegepäck wurde in die Motorboote verfrachtet und der große Grill obendrauf gepackt. Lecker Grillwurst und Grillfleisch waren für die laue Sommernacht auf der Insel „Langes Warder“ geplant.

Nach kurzem Tiefschlaf und ausgiebigem Frühstück ging es zu dem letzten Überraschungspunkt: Ins Marionetten-Theater von Ute und Gerd Krieglstein. „Wir lassen die Puppen tanzen“ stand auf dem Programm. Familie Krieglstein hatte mit ernster Lyrik, Liedern, Trapezkünstlern und tierischen Darbietungen die richtigen Fäden für ihre begeisterten Zuschauer gezogen, die sich mit einem frenetischen Applaus bedankten. Ute und Gerd Krieglstein verzichteten großzügig auf ihre Gage.

Alexandra Prüß, Taxifahrerin der Firma Sträter aus Ascheberg, berichtete den Gästen an Land über ihre Idee, vom Fahrpreis einer jeden Taxifahrt in ihrem pinkfarbenen Wagen ein Euro dem Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Kiel zu spenden. Der Zulauf sei enorm gewachsen und die Spenden auch. Ein zweiter Wagen werde bereits pinkfarben umlackiert.

Etwa 600 Mitglieder zählt der Förderkreis derzeit, so der Vorsitzende Bernd Kruse. Die zu betreuenden Menschen jedoch schätzt er auf die doppelte Anzahl. Zahlreiche Trennungen von Angehörigen erschweren die Arbeit der Betreuer zusätzlich. Aber auch getrennte Elternpaare finden wieder zusammen, um gemeinsam diese meist schwere Situation zu meistern.

Bei der heute 20-jährigen Michelle wurde vor vier Jahren Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Nach langwierigen Untersuchungen wurde sie etwa neun Monate mit Chemotherapie und Bestrahlungen erfolgreich behandelt und ist, wie sie es heute darstellt, ein positiv denkender Mensch geworden und kann mit ihrer positiven Einstellung anderen Betroffenen wieder auf die Beine helfen. Michelle nimmt heute noch an den Freizeitangeboten des Förderkreises dankbar teil.







von Michael Kuhr

erstellt am 12.Jun.2017 | 23:09 Uhr