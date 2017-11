Plöner Schüler erinnern an Schicksal der Juden

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

„Wie harmlos erscheint der Schrecken in Dantes Inferno“, schrieb Soldat Siegfried Schlomer nach Hause. Um ihn herum tobte die Schlacht von Verdun, in der er sein Leben ließ. Schlomer starb nach schwerer Verletzung am 3. Juni 1916. Er war einer von 17 Millionen Toten des Ersten Weltkrieges. Das Schicksal von Soldaten jüdischen Glaubens im Ersten Weltkrieg, Antisemitismus, Ausgrenzung und Versöhnung waren die zentralen Themen der Gedenkfeier in Plön zum Volkstrauertag in der Aula des Gymnasiums.

Die Gemeinschaftsschüler Eileen Kalff, Jonas Titze, Leon Sonnemann und Julia Acimovic trugen auf der Bühne vor, was sie mit zehn anderen Jugendlichen im Unterricht recherchiert hatten. Nach dem Aufruf des jüdischen Centralvereins, freiwillig zu den Fahnen zu eilen und Dienst am Vaterland zu tun, meldeten sich 12 000 junge Männer jüdischen Glaubens freiwillig. Einer von ihnen war Otto Rothmann. Er starb am 23. Oktober 1914 in einem Lazarett in Nordfrankreich. Der erst 13-jährige Joseph Zippes verlor beide Beine. Wilhelm Franke war ein Kriegsheld, doch die Nationalsozialisten ließen Jahre später die Inschrift aus seinem Gedenkstein herauskratzen. Antisemitische Propaganda fand 1916 mit der staatlich angeordneten „Judenzählung“ reichlich Nahrung, als den Juden unterstellt wurde, sich vor dem Kriegsdienst zu drücken.

In einer Dialogpredigt erzählten Pastoralreferent Michael Veldboer und Pfarrhelfer Hermann Kopf von Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen: „Man redet über sie, nicht mit ihnen. So funktioniert Ausgrenzung. Die Juden, die Ausländer, die Homosexuellen, die 65 Millionen Flüchtlinge: Die Bezeichnungen haben sich verändert, das Prinzip ist über Jahrhunderte gleich geblieben. Heute predigen viele und halten sich nicht an die eigenen Worte.“ Ausgrenzung erzeuge Gewalt. Niemand könne sich aus der Verantwortung herausziehen, formulierten die Geistlichen zugleich einen Auftrag an die Politik.

Fregattenkapitän Stefan Klatt von der Marineunteroffizierschule stellte die Versöhnungsarbeit des 1906 gegründeten American Jewish Commitees (AJC) und der Bundeswehr vor. „Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt: Damals, heute, wahrscheinlich ein ständiger Begleiter der Menschheit. Wenn man bereit ist, auf den anderen zuzugehen, lassen sich Vorurteile abbauen.“ Das Schicksal der Juden sei mit dem Kampf um Menschenrechte unweigerlich verbunden, beschrieb Klatt die Partnerschaft der Menschen in AJC und Bundeswehr, die einfach Freunde sein wollten.

Am Mahnmal Bieberhöhe sprachen Pastor Lutz Thiele und Konfirmanden Fürbitten, bevor Kreispräsident Peter Sönnichsen und Bürgervorsteher Dirk Krüger mit Schülern Kränze niederlegten.