SPD stimmt zu, CDU lehnt es ab : Plöner Kreisverwaltung braucht mehr Büroräume

Parteien diskutieren über Verwaltungsneubau. Alternativen sind „Desk-Sharing“ und Home-Office mit Telearbeit.

von Michael Kuhr

16. September 2020, 17:23 Uhr

Plön | Weil immer mehr Aufgaben auf die Kreisverwaltung zukommen wird auf der einen Seite mehr Personal gebraucht. Andererseits sind die zur Verfügung stehenden Büroräume bereits seit einigen Jahren nicht mehr den Vorgaben entsprechend. Zur Sitzung des Hauptausschusses übergab die Verwaltung den Parteien einen zusammenfassenden Bericht, der allerdings wohl noch reichlich parteiinterne Diskussionen auslösen wird.

Aufgrund der Platznot in der Kreisverwaltung sind derzeit 97 Arbeitsplätze „ausgelagert“. Nach dem Personalkonzept werden bis Ende 2029 voraussichtlich 93 zusätzliche Arbeitsplätze und langfristig sogar 119 Stellen benötigt. Als moderner Dienstleister will die Verwaltung allerdings nicht nur über neue Räumlichkeiten verfügen, sondern auch durch „Desk Sharing“ Schreibtische teilen und Home-Office mit Telearbeit fördern.

Laut Verwaltung wurde ein Kaufvertrag für das neben der Verwaltung liegende Grundstück im Juli unterzeichnet. Für das Areal sprechen die Größe und die Nähe zu dem bestehenden Trakt. Nach einem Vorentwurf könnten dort 124 Arbeitsplätze und Parkmöglichkeiten entstehen. Die geschätzten Kosten: 10 Millionen Euro.

Gegen die Umnutzung des Gewerbe- und Technikzentrums Raisdorf spricht aus Sicht der Verwaltung, dass dann die dort noch ansässigen Mieter ausziehen müssen. Dadurch würden auch Mieteinnahmen von 18.000 Euro im Monat entfallen. Allerdings ist auch das Gebäude sehr sanierungsbedürftig. Die Sanierungskosten werden auf knapp 2 Millionen Euro geschätzt.

Das Gebäude Krögen in Plön ist derzeit angemietet. Für einen Ankauf möchte der private Eigentümer 2,5 Millionen Euro haben. Die Gesamtkosten inklusive Umbau und Sanierung werden von der Verwaltung auf 5 Millionen Euro geschätzt. Nachteil: das Gebäude ist weit von der Kreisverwaltung entfernt und mit dem öffentlichen Nachverkehr nur schwer zu erreichen.

Eine weitere Alternative wäre der Neubau eines Bürohauses auf dem Gelände der alten Feuerwehrzentrale in Plön. Dieses Grundstück möchte allerdings auch die Stadt Plön kaufen und hat dafür schon Haushaltsmittel eingeplant. Für die Verwaltung ergibt sich damit zum Neubau auf dem schon gekauften Areal neben der Kreisverwaltung keine Alternative. Soweit der Bericht, der nun parteiintern diskutiert werden muss. Und die Parteien sind sich alles andere als einig.

Die Kreis-CDU ist grundsätzlich gegen den Neubau, „da sich die finanzielle Situation des Kreises in den nächsten Jahren verschlechtern wird“, wie Fraktionschef Thomas Hansen betont. Außerdem würde der Bau „doch bestimmt teurer als geplant“. Alternativ möchte die CDU den Ausbau der Digitalisierung schneller voran bringen: „Eine Verwaltung kann nur das ausgeben was finanziell möglich ist.“ Eine bessere Lösung sieht Hansen in der Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten in Schwentinental, das mehr als gut erreichbar sei. Bevor nun eine Entscheidung mit möglicherweise weitreichenden finanziellen Auswirkungen erfolge, seien noch gründliche Beratungen notwendig.

Die SPD sieht nach wie vor die Notwendigkeit für einen Verwaltungsneubau. Durch steigende Stellen – die vor allem durch Landes- und Bundesgesetze verursacht sind – platzen die vorhandenen Liegenschaften aus allen Nähten. „Die Anmietung von Räumlichkeiten und eine damit verbundene Zerfaserung der Verwaltungsstandorte kann keine Dauerlösung sein“, so der SPD-Fraktionschef Kai Bellstedt.

„Bei aller Diskussion geht es nicht um (den Neubau) Schule Heikendorf oder Verwaltungsneubau“, so Bellstedt weiter. Die Junge Union hat für heute eine Demonstration in dieser Frage zur Sitzung des Kreistages im Lütjenburger Schulzentrum angekündigt. Gerade in Corona-Zeiten sollte der Kreis investieren und die regionale Bauwirtschaft stützen, meint man in der SPD.