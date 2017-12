Plöner Box-Nachwuchs sammelt Deckel gegen Polio

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 06.Dez.2017 | 14:45 Uhr

Die lütten Nachwuchsboxer hatten Mühe, die vollen Säcke in die Halle zu tragen, so schwer waren diese: Rund 40 000 Deckel, insgesamt achtzig Kilogramm schwer, lieferte der Boxring des TSV Plön bei der Abfallwirtschaft des Kreises im Behler Weg ab.

Ben (6) und Marie (5) Bischoff, Greta und Frida Norden (5) sowie Lynn Chwalek (7) hatten Spaß dabei, die bunten Deckel auszuschütten, während die Erwachsenen den ernsten Hintergrund erläuterten. Holger Muhs und Dr. Ulrich Fehlberg vom Rotary Club, der weltweit die Aktion „End Polio now“ initiierte, wiesen darauf hin, dass 500 Deckel eine Schutzimpfung ermöglichen. In Pakistan und Afghanistan sei die Kinderlähmung noch nicht ausgerottet. In Afrika fast.

„Die 40 000 Deckel ermöglichen es 80 Kindern, gesund zu bleiben, das habt ihr ganz toll gemacht“, lobte Fehlberg. Außerdem werde laut Muhs das Bewusstsein für den Umgang mit Abfällen geschärft. Im März habe man in Plön und im Psychiatrischen Zentrum Rickling mit dem Sammeln angefangen, erklärten Sigrid Matzen, Heiner Bünning, Gertrud Werner sowie Liane Bischoff und Boxring-Spartenleiter Marco Bischoff vom Integrationsstützpunkt im TSV.

Der Boxring hat in der Hans-Korth-Mehrzweckhalle in der Rodomstorstraße eine Sammelstelle für Kunststoffverschlüsse aus Polyethylen und Verpackungsdeckel zugunsten der Aktion „Deckel gegen Polio“ eingerichtet. Sie ist zu den Trainingszeiten montags und donnerstags 18 bis 22 Uhr (ab zehn Jahren und Wettkampfsportler) und freitags 16.30 bis 18 Uhr (vier bis neun Jahre) geöffnet. Damit ergänzt der Boxring die Riege der fünf Sammelcontainer in den Abfallberatungsstellen in Schönberg, Plön, Preetz, Lütjenburg und Schwentinental sowie die privaten und gewerblichen Initiativen von Bürgern zum Beispiel in Hohenfelde und Preetz.

„Neben der Abfallwirtschaft wollen wir in Plön eine zweite Anlaufstelle für alle sein“, sagte Bischoff. 25 Kubikmeter Deckel habe die Abfallwirtschaft in zwei Jahren an Recyclingbetriebe geliefert. Der Erlös fließt in das Projekt „Deckel gegen Polio“, erklärte eine Sprecherin. Mit dem Ergebnis von dieser Woche seien weitere acht Kubikmeter bereit zur nächsten Lieferung.