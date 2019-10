Stadt sucht Interessierte: : Plön wählt einen Kinder- und Jugendrat

Elf Mädchen und Jungen können sich zwei Jahre mit allem beschäftigen, was sie in Plön gut oder weniger gut finden.

von Michael Kuhr

23. Oktober 2019, 12:30 Uhr

Plön | Die politischen Parteien in Plön hatten es bereits vor Monaten beschlossen, Ministerpräsident Daniel Günther gab jetzt im September landesweit den Startschuss. In Plön wird im November ein Kinder- und Jugendrat gewählt. Damit reiht sich die Stadt in rund 30 teilnehmende Kommunen im Land ein.

Bei einer Auftaktveranstaltung im Landeshaus file Mitte September der offizielle Startschuss für die gemeinsamen Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen in Schleswig Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther, wünschte den gut 30 teilnehmenden Städten und Kommunen ein gutes Gelingen. In diesem Jahr ist erstmals auch Plön mit dabei.

In der Woche um den internationalen Tag der Kinderrechte, der am 20. November begangen wird, sind alle Plöner Schüler zwischen der 5. Klasse und dem 18. Lebensjahr dazu aufgerufen, ihren Kinder- und Jugendrat den KiJuRat Plön zu wählen, teilte die Stadt Plön in einer Pressenotiz mit. Dann gibt es ähnlich der Ratsversammlung auf Erwachsenenebene elf Mädchen und Jungen, die sich für zwei Jahre mit allem beschäftigen werden, was sie in Plön gut oder weniger gut finden – von sozialen Themen, wie dem Bau von Kindergärten, Umweltbelange (etwa was macht Plön zur Klimarettung) oder im Tourismus. Es wird sicherlich auch die Frage aufgeworfen: welche Veranstaltungen gibt es eigentlich für junge Menschen in Plön?

Unterstützt wird der KiJuRat vom Team der Stadtjugendpflege Plön, insbesondere von dem Erzieher und Sozialfachwirt Jörg Jaudzim, der als Fachkraft für Kinder- und Jugendbeteiligung das Bindeglied zwischen den jungen Leuten und der Stadtverwaltung ist. Vor der Wahl müssen aber noch Kandidaten her. Bereits vor den Herbstferien waren Plöns Bürgermeister Lars Winter und Jörg Jaudzim auf der Vollversammlung der Gemeinschaftsschule, um vor fast 580 Schülern das Projekt vorzustellen. In diesen Tagen geht es auch noch ans Gymnasium und das Förderzentrum. Auch mit Flyern und Plakaten wird in den kommenden Wochen großflächig Werbung gemacht, heißt es weiter.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind noch bis Ende Oktober aufgerufen, sich für den KiJuRat aufstellen zu lassen. Dazu melden sie sich einfach im Rathaus bei Elke Springer (Telefon 04522/505720), dem Jugendzentrum/Offene Ganztagsschule (Telefon 04522/3695) oder per Email an jugendzentrum@ploen.de. Wer vorab noch mehr Informationen wünscht, findet diese auf der Webseite der Stadt Plön oder nimmt ganz unkompliziert WhatsApp-Kontakt mit Jörg Jaudzim (Telefon 0151/ 20043439) auf.