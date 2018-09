Plön: Vorerst kein Lärmschutz an der B 76

von Michael Kuhr

27. September 2018, 13:43 Uhr

Die Plöner Ratsversammlung stimmte am Mittwochabend mehrheitlich für eine Stellungnahme der Stadt zu geplanten Lärmschutzmaßnahmen des Landesbetriebes Straßenbau an der B 76 in Plön. Der veraltete Lärmschutz sollte lediglich für Häuser gelten, die bis zum 9. Juni 1975 an der B 76 gebaut wurden. Die Stadt fordert in ihrer Stellungnahme allerdings, den Status Quo auf den 1. Januar 2018 festzulegen. Diese Diskrepanz, so war aus der Ratsversammlung zu hören, werde den Lärmschutz in Plön um weitere Jahrzehnte verzögern. Seite 16