Zwei Donnerstage voller Licht und Musik : Plön rollt rote Teppiche aus

Stadtmarketing und Musikzug sorgen für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit.

08. Dezember 2019, 16:54 Uhr

Plön | Punsch und Stollen, Lichter und Musik: Der Verein Stadtmarketing Plön am See und der Musikzug Plön sorgen ab Donnerstag, 12. Dezember, für eine gemütliche und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit im Bereich des Marktplatzes. Stellvertretende Vorsitzende Dr. Birgit Böhnke und Beisitzerin Sabine Stier organisieren den „Laternenzauber“ und das „Wintermärchen“.

Die Donnerstage, 12. und 19. Dezember, stehen im Zeichen des Lichts und der Musik. Die Geschäfte sind bis 20 Uhr geöffnet, ab 16 Uhr entzünden die Geschäftsleute vor ihren Türen Laternen und rollen den Kunden über 50 rote Teppiche aus.

Freies Parken

„2018 hatten wir über 750 Lichter und Lichterketten vor den Geschäften“, berichtete Böhnke von der heimeligen Atmosphäre. Am 12. verkaufen Vereinsmitglieder Punsch und Stollen an einem Stand im Marktbereich vor Cini, ab 16 Uhr gibt es weihnachtliche Musik mit Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und ab 18 Uhr ein Konzert mit dem Posaunenchor Lebrade. Am 19. verzaubern Lichterfeen zusätzlich die Innenstadt, Punsch verkauft der Musikzug, Wurst der TSV Plön. Ab 19 Uhr gibt es Musik zur Gitarre mit Martin D. Winter. Am 12. und 19. Dezember gilt freies Parken im Stadtgraben. Die Parkautomaten werden mit Zipfelmützen verhüllt.

Am 20. und 21. Dezember verkauft der Musikzug Plön, der ab 19 Uhr jeweils ein Konzert gibt, Punsch von 16 bis 22 Uhr. Wurst steuert erneut der TSV bei.

Nikolausstiefel-Aktion

Am 22. Dezember ist von 12 bis 17 Uhr Familientag mit verkaufsoffenem Sonntag und Nikolausstiefel-Aktion. Der Musikzug eröffnet das Programm, ab 13, 15 und 16.30 Uhr erklingen Christmas Songs mit den Tjs Groovy Tunes aus Preetz. Märchenstunde mit der Bürgervorsteherin ist ab 13.30 und 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr zeigen Dannys Tanzkids und danach die Flying Yoga Kids, was sie können.

Der Weihnachtsmann hat sich angekündigt und bringt seine Kutsche mit. Basteln und Kinderschminken, Lebkuchen verzieren und Stockbrot backen gehören zum Programm. Drei junge Damen, als Märchenfiguren verkleidet, mischen sich unter das Volk. Und damit es richtig winterlich wird, zaubert eine Schnee-Effekt-Kanone mit umweltfreundlichem Fluid Schneeschaum. An diesem Tag bringen die beiden innerstädtischen Buslinien ihre Fahrgäste kostenlos in die Innenstadt.