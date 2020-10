Eine lange diskussion : Plön ringt um den Neubau einer Sporthalle

Sondersitzung der Ratsversammlung am 5. November soll neue Erkenntnisse über Förderfähigkeit bringen.

von Michael Kuhr

22. Oktober 2020, 15:07 Uhr

Plön | Der Ersatzneubau einer Sporthalle beschäftigt die politischen Gremien in Plön. Bürgermeister Lars Winter möchte sich um Fördermittel bewerben, was vor den Herbstferien wie berichtet für eine längere Diskussion in der Ratsversammlung sorgte: Das Thema wurde in die Ausschüsse verschoben.

Einmütig billigte jetzt der Stadtentwicklungsausschuss (SteP) in dieser Woche den Vorschlag der Verwaltung, den Ersatzbau auf dem benachbarten Areal des jetzigen TSV-Heims in der Bürgermeister-Kinder-Straße zu errichten. Das ist laut Winter ein optimaler Standort, der noch dazu einen 50 Meter breiten Gewässerschutzstreifen berücksichtigt.

TSV-Vorsitzender Dieter Willhöft nutzte die Einwohnerfragestunde, um im Namen auch der anderen Vereine Musikzug Plön, DLRG und „Plön bewegt“ auf den aus ihrer Sicht „sehr hohen Bedarf“ zu verweisen. Sie alle hatten vor über einem Jahr mit Sperrung der maroden und einsturzgefährdeten Sporthalle ihre Trainingsstätte beziehungsweise ihr Vereinsheim verloren. Eine neue Halle werde nicht für die Vereine gebaut, so Willhöft. „Wir sind nur Anbieter für die Bürger“, betonte er die Bedeutung der Übungsstätte für „Lebensqualität und Qualität“ in der Stadt Plön. Im SteP werde es nur um die Standortfrage gehen, beugte stellvertretender Sitzungsleiter Stefan Kruppa (CDU) zu Beginn einer womöglich erneut ausufernden Debatte vor, maßregelte aber zugleich den „Übereifer der Verwaltung“, die die Abfolge der Beratung – zuerst in den Ausschüssen und dann in der Ratsversammlung – nicht eingehalten habe. Es sei zunächst nur um die Bewerbung um Fördermittel gegangen, betonte Winter. Der Fördertopf sei 100fach überzeichnet, weil es viel mehr Anträge als Mittel gebe. Erst wenn das Projekt als förderfähig anerkannt sei, erfolge der eigentliche Antrag.

Stephanie Meyer (Grüne) wollte die Erschließung gesichert wissen und empfahl dringend, mit der Feuerwehr abzuklären, ob diese überhaupt im Rettungsfall mit der Drehleiter bis an das Gebäude heranfahren könne. Hintergrund sei die Steigung der Zufahrt von 17,5 Prozent: Fahrzeuge würden aufsetzen, oder schwere Fahrzeuge müssten über unbefestigte Wege an die Halle heranfahren. Laut Winter verlaufen die Rettungswege für die Bebauung am Schiffsthal über den Sportplatz.

Bernd Möller und Ingo Buth (beide SPD) waren sich über den Standort TSV-Heim als beste Lösung einig. Für eine Förderung müsse eine räumliche Nähe von Ersatzbau und Vorgängerbau bestehen, so Buth. Yorck Wegener (CDU) wollte wissen, ob die Verwaltung die Möglichkeit einer „aufgeständerten Lage über dem Parkplatz“ geprüft habe, was Winter verneinte. „Die Hanglage ist nicht charmant“, meinte Wegener. Nach dem SteP am Mittwochabend zur Standortfrage und Beratung im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten (GUT) am Donnerstag zu Bedarf und Hallengröße hat kommenden Montag der Hauptausschuss das Wort bezüglich der Finanzierung. Eine Sondersitzung der Ratsversammlung am 5. November soll abschließend darüber befinden, ob die Verwaltung sich um eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bemüht.