Naturpark Holsteinische Schweiz : Plön könnte eigenen Weg gehen

Kreispräsident Leyk lehnt Naturpark-Erlebnisort an der Plöner Schwentine ab und spricht sich erst mal für eine weitere Nutzung des Naturparkhauses in Plön aus

von Michael Kuhr

18. April 2019, 21:52 Uhr

Plön/Eutin | Für Plöns Kreispräsident Stefan Leyk gibt es in Sachen Naturparkhaus drei Alternativen: der Kreis Plön und die acht Mitgliedsgemeinden bleiben im Naturpark und zahlen die teure Zeche in Eutin mit, das Uhrenhaus in Plön bleibt als neu thematisch eingerichtete Zweigstelle erhalten oder es entsteht ein neuer Naturpark.

Aufregung hatte es offenbar nach einem Holzwurm-Befall im Uhrenhaus gegeben. Das dort bei der großzügigen Böger-Stiftung mietfrei gehaltene Naturparkhaus mit Geschäftsstelle hatte wohl den Kammerjäger alarmiert und dem Vermieter ohne vorherige Info später nur die Rechnung geschickt. Der Vermieter reagierte verschnupft und bekam vor Gericht Recht. Dennoch hat der Naturparkverein Revision beantragt. Es geht um knapp 11.000 Euro.

Für Leyk sind die Kosten eines neuen Naturparkhauses in Eutin drei Mal so hoch und erschreckend. Nicht nur, dass künftig jährlich 44.320 Euro (bisher 17.800 Euro) an Miete und Unterhalt gezahlt werden müsste, die neue Ausstellung kostet in Eutin auch deutlich mehr, als die Modernisierung der alten Ausstellung in Plön. Zudem ist Plöns Kreispräsident nach offiziell und inoffiziell geführten Gesprächen enttäuscht: „Der Kreis Plön hat bis zum 31. März kein Angebot vom Naturparkverein erhalten. Für mich sind die Verhandlungen damit als gescheitert zu bewerten.“

So sieht Leyk mehr und mehr eine eigene Lösung auf Plön zukommen. Dort sind zwei Wege im Gespräch: eine große Wasser-Wunder-Welt am Ufer des Großen Plöner Sees und die Entwicklung eines kleinen Naturpark-Erlebnisortes an der Schwentine in Höhe der Ölmühle mit einer Naturpark-Lounge. Von der Lösung an der Ölmühle hält Leyk wenig. Es sollten mindestens Schulklassen untergebracht werden können, die dort auch bei Regen eine Bleibe finden. Leyk: „Das wäre am Schwentine Info-Zentrum der Jäger nicht möglich, aber im derzeitigen Naturparkhaus im Plöner Schlossgebiet.“ Deshalb hat das Uhrenhaus für den Kreispräsidenten Priorität – jedenfalls so lange, bis ein großes Projekt am Großen Plöner See realisiert werden kann – vielleicht mit Unterstützung des Max-Planck-Institutes in Plön. Ideen dafür, so Leyk, hatte Plöns Bürgermeister Lars Winter bereits vorgelegt – aber wenig später wieder einkassiert und die Pläne für die Ölmühle vorgelegt.

Leyk favorisiert die Gründung eines neuen, eigenständigen Naturparks zum Thema Wasser mit der Plöner Seenplatte, den vielen Binnenseen im Kreisgebiet, der Schwentine als Lebensader aber vor allen Dingen auch die Ostsee. Es könnte thematische Hotspots im Kreisgebiet entstehen. Das Gebiet eines neuen Naturparks könnte bis zum Dosenmoor in Neumünster, die Kieler Förde oder das Oldenburger Wallmuseum reichen. „Wenn der Plöner Kreistag einen neuen Naturpark möchte, dann kann und wird er als Souverän die Entscheidung auch treffen“, sagte Kreispräsident Stefan Leyk. Es bleibt spannend.