Initiative Schönes Plön : Plön-Fisch begrüßt Besucher der Stadt

30. August 2019, 19:07 Uhr

Plön | Die Initiative Schönes Plön (ISP) hat vor einiger Zeit damit begonnen, mit Bepflanzungen die Stadt attraktiver zu gestalten. Am Parkplatz Fegetasche wurde jetzt ein neues Projekt eingeweiht: Ein bepflanztes Schiff, dekoriert mit einem Plön-Fisch, der von einem Maränenschwarm begleitet wird, begrüßt neuerdings Besucher und Einheimische. Gestern tauften ISP-Vorsitzender Raimund Paugstadt und Bürgermeister Lars Winter das Boot im Beisein von Sponsoren und Vereinsmitgliedern auf den Namen „Plune“.

Das 6,20 Meter lange und 1,60 Meter breite Schiff besteht aus Holz und ist mit Polyester überzogen. „Fast 50 Jahre fuhren es Fischer über den Selenter See“, erzählte Paugstadt. Später ging es in in den Besitz von Fischer Bock am Fuhlensee bei Wahlstorf über, wo es ISP-Mitglied Olaf Hansen im Februar 2019 am Wegesrand entdeckte. Mit im Boot war alsbald Bürgermeister Lars Winter, der es bei regelmäßigen Treffen mit dem Vorstand häufiger mit neuen Ideen der ISP zu tun bekommt und sofort von dem Vorhaben angetan war.

Mit Hilfe der Häsi-Albrecht-Segelsportstiftung wurde das Boot gekauft. Reparaturen daran erledigte Schiffbauer Jens Hucke aus Ascheberg. Der Plöner Gürtlermeister Kai-Uwe Laas schuf Fisch und Maränenschwarm aus verzinktem Eisen und stellte das Kunstwerk mit seiner Frau Barbara Wallrabenstein als Dauerleihgabe zur Verfügung. „Es ist schön, wenn etwas von mir in Plön steht“, sagte Laas. Die Idee zur Herstellung der Fische habe er lange vorher gehabt und bereits einige angefertigt. Christian „Häsi“ Albrecht wies darauf hin, dass seine Stiftung auch Kulturprojekte unterstütze und zum Beispiel eine neue Kletterwand der Plöner Pfadfinder finanziere. Die Stadt zahlte die Pflanzen und die Arbeiten durch Mitarbeiter des Bauhofs. Gärtnerei Hennings aus Vierhusen gab Tipps für die Bepflanzung des Bootes und eine kleine Strandlandschaft.

Plune hieß vor über 1000 Jahren eine slawische Siedlung auf der Insel Olsborg im Großen Plöner See. Sie gilt als Keimzelle Plöns. Im Stadtwappen kommt die Maräne vor, und das Konzept sehe vor, dass viele Plöner der Maräne in ihren Gärten einen Platz geben, so Winter. Der Fisch sollte sich symbolisch durch die ganze Stadt ziehen, lautete vor Monaten die Idee des Kieler Landschaftsplanungsbüros Franke für ein Grünflächengestaltungskonzept in Plön. An der Fegetasche ist damit nun ein weiterer Schritt getan.