Plön: Einblicke in die Sanierung der „Fegetasche“

von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 17:18 Uhr

Seit Monaten schon ist das ehemalige Hotel-Restaurant „Fegetasche“ in Plön eine Baustelle. Die Sanierung soll zum Beginn der neuen Saison im Mai 2019 abgeschlossen sein, das Haus den Namen „Lake House Plön Fegetasche“ als „Quartierhotel“ tragen. Gestern gewährte Dr. Roger David Nolting erstmals einen Blick in die Entwürfe und Pläne für das Drei-Sterne-plus-Projekt neben dem Anleger der 5-Seen-Fahrt am Edebergsee. Seite 11