Plön: Beste Unterhaltung beim „Spektakel“

von Michael Kuhr

14. September 2018, 16:25 Uhr

Eltern, Schüler, Lehrer und Gäste trafen sich gestern zum 7. Schulspektakel an der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal. Darüber freute sich Lehrerin Marianna Boy, die die Veranstaltung vor sieben Jahren ins Leben rief. „Wir öffnen als Schule unsere Türen und zeigen, was wir alles können“, sagte die Lehrerin für Biologie und Deutsch. Und es wurde einiges gezeigt. Die Eröffnung zelebrierten die Lehrer, die ihren Schülern voller Freude ein selbst getextetes Lied sangen (Foto).