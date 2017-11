Plön: Abschiebung aus der Unterkunft im Morgengrauen

von Michael Kuhr

erstellt am 22.Nov.2017 | 14:16 Uhr

Montagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde ein Flüchtling aus Syrien von zwei Mitarbeitern der Ausländerbehörde und vier Mitarbeitern des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten aus der Gemeinschaftsunterkunft in Plön abgeholt und nach Bulgarien abgeschoben. Nach Angaben des Plöners Peter Möhring, der sich als Mitglied des Integrationskreises ehrenamtlich engagiert und in der Unterkunft Deutschunterricht erteilt, habe der junge Mann namens Khaled Mahmoud in Raisdorf einen Ausbildungsplatz gehabt, spreche Deutsch und sei hier voll integriert.

Es liege ein ärztliches Zeugnis vor, nach dem der 29-Jährige stark traumatisiert sei. Weil Bulgarien Asylbewerber nicht gut behandele, habe ein Gericht in Hannover Abschiebungen dorthin untersagt, empört sich Möhring über das aus seiner Sicht würdelose Vorgehen. Es breche Paragraf 60 des Aufenthaltsgesetzes, da der Mann einen Ausbildungsplatz hatte und ein Zeugnis, dass er wegen seiner Traumatisierung nicht reisefähig sei. Im Juni habe Khaled schon einmal abgeschoben werden sollen, so Möhring. Da das Flugzeug aufgrund eines Schadens nicht habe starten können, sei er nach Plön zurückgefahren worden.

„Mahmoud wurde gemäß Bundesrecht nach Bulgarien abgeschoben, weil er dort zuerst Asyl beantragte und einen Aufenthaltstitel hat“, erklärte der Sprecher der Plöner Kreisverwaltung, René Hendricks, dem OHA. Man habe die Reisefähigkeit Mahmouds am 17. November ärztlich überprüfen lassen. Es liege kein Ausreisehindernis in Form einer Reiseunfähigkeit vor, und nur dies sei maßgeblich bei einer Abschiebung.

Seinen ersten Asylantrag in Deutschland stellte Mahmoud am 17. April 2015. Am 1. Juli 2015 habe er Schutzstatus im EU-Mitgliedsstaat Bulgarien erhalten. Sein Asylantrag in Deutschland wurde daher am 4. April 2016 als unzulässig abgelehnt. Dagegen habe der Asylbewerber geklagt. Das Verwaltungsgericht wies am 9. Mai dieses Jahres die Klage ab wie auch am 30. Juni den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Damit seien alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und die Ausländerbehörde des Kreises Plön gesetzlich verpflichtet, die Abschiebung einzuleiten.

Danach sei es gemäß Paragraf 60, auf den sich Peter Möhring bezieht, nicht mehr möglich, eine Ausbildungsduldung zu erteilen. „Ein Ermessensspielraum ist hier nicht mehr vorhanden“, sagte Hendricks. Um der Integrationsleistung von Geflüchteten besser gerecht zu werden, wünsche sich Landrätin Stephanie Ladwig schon lange ein Gesetz, das ernsthafte Bemühungen integrationswilliger und integrierter Zugewanderter und Bedürfnisse des Arbeitsmarktes besser berücksichtige.

So aber habe die Kreisverwaltung Bundesgesetze auszuführen. Für Khaled Mahmoud gelte eine Wiedereinreisesperre von zwölf Monaten. Wollte er wieder einreisen, um eine Ausbildung zu beginnen, müsste er die Sicherung sei-nes Lebensunterhaltes nachweisen. Die Kreisverwaltung würde die sie betreffenden Fragen im weiteren Verfahren offen und im Rahmen des Rechts wohlwollend prüfen.