Platzmangel: Eutiner Tafel sucht neue Räume

von Bernd Schröder

22. Mai 2019, 16:45 Uhr

Eutin | Die Eutiner Tafel ist in Platznot. Das Hofhäuschen in der Königstraße, in dem die Einrichtung seit 1999 residiert, ist ohnehin schon knapp bemessen. „Jetzt erschweren Auflagen von Brandschutz und Denkmalschutz die Situation zusätzlich“, berichtet die Tafel-Vorsitzende Monika Gertenbach. Eine Überdachung der Hoffläche zum Schutz der Lebensmittel vor Regen und Tauben müsse abgerissen werden. Diese hatte der Service-Club Round Table Eutin-Malente erst vor zwei Jahren ehrenamtlich gebaut. Das sei damals mit Duldung des Vermieters geschehen, sagte die Vorsitzende.

Die Zahl der Bedürftigen sei bereits in den ersten Jahren nach der Gründung 1996 von 100 auf 450 gestiegen, weshalb die beiden Garagen in der Bahnhofstraße schnell zu klein wurden. Heute würden pro Woche rund 750 Menschen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt.

Die Tafel suche jetzt Räume, in denen etwa 150 Quadratmeter zum Sortieren und Ausgeben der Lebensmittel zur Verfügung stünden. Zusätzlich werde eine Lagerfläche von rund 100 Quadratmetern benötigt, auch um eine große Tiefkühl-Zelle unterzubringen.

Die Tafel wünscht sich einen langfristigen Mietvertrag. Ansprechpartner sind Monika Gertenbach und Tafel-Schatzmeister Reinhard Brüser. Sie sind telefonisch unter den Nummern 04521/ 778508 oder 04521/4016173 zu erreichen. Auch per E-Mail ist die Tafel unter post@eutinertafel.de zu erreichen.