Schönwalde/Neustadt : Plattdeutsch für Kita-Mitarbeiter

von Alexander Steenbeck

06. Juni 2019, 09:52 Uhr

Schönwalde/Neustadt | Bereits zum fünften Male fand in diesem Jahr auf Einladung des Plattdeutschbeauftragten des Kreises Ostholstein, Heinrich Evers aus Neustadt, ein Fortbildungsseminar für Mitarbeiter von Kindertagesstätten statt. Ziel des Seminares war es, die plattdeutsche Sprache für Kinder in Kindertagesstätten bekannter zu machen und zu fördern. Wie bereits in den Vorjahren fand das Seminar wiederum im außerschulischen Lernort „Erlebnis Bungsberg“ statt und wurde dankenswerterweise wieder durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein finanziert. Das Thema des auch in diesem Jahr wieder sehr gut besuchten Seminares war: „Wies mi, wat dor buten wasst! Vun Planten un Blomen in Goorn un Natur, Ogen op, dat gifft buten veel to sehn.“

Als Referentinnen hatte Heinrich Evers Frau Marianne Ehlers, die ehemalige Plattdeutschbeauftragte des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes und Renate Poggensee, die als Leiterin des zweisprachigen (hoch- und plattdeutsch) ADS-Kindergartens in Tönning bereits über langjährige Erfahrungen in der Vermittlung der plattdeutschen Sprache in Kitas verfügt, gewinnen können.

Eine Vertreterin der Sparkassen-Stiftung begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zeigte sich sehr erfreut, dass auch das fünfte Seminar dieser Art wieder so gut besucht war und erklärte zur Freude des Veranstalters, der Dozentinnen und der Kursteilnehmer, dass einem sechsten Seminar nichts im Wege stünde.

Evers dankte der Sparkassen-Stiftung für die Übernahme der gesamten Seminarkosten. Ein Dank erging von ihm ebenso an die „Plattdüütsch-Stiftung Schleswig-Holsteins“, die für alle Seminarteilnehmer wieder kostenlos Bücher und Arbeitsmaterialien zur Arbeit mit Plattdeutsch in Kindertagestätten zur Verfügung stellte.

Spielerisch wurden unterschiedliche Lehrmethoden praxisnah uns somit für alle Kursteilnehmer sehr hilfreich von den erfahrenen Referentinnen vorgestellt und gemeinsam trainiert. Es wurde gesungen, getanzt, mit verteilten Rollen gelesen und gespielt.

In der Schlussrunde des Semiares erklärten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminares übereinstimmend, wie hilfreich diese Seminare für die eigene Arbeit mit Plattdeutsch in Kitas wären. Eine Fortsetzung dieser Seminarreihe sieht Evers daher sehr optimistisch entgegen.

Am Randes des Seminares wurde Stephanie Plöchinger, der Vertreterin des Kinderhauses Ratekaus, kostenlos eine plattdeutsche Bücherkiste durch die Verteterin der „Plattdüütsch-Stiftng Schleswig-Holstein“, Marianne Ehlers, überreicht, die der Plattdeutschbeauftragte für das Kinderhaus Ratekau beantragt hatte. Plöchinger sorgt im Kinderhaus immer freitags dafür, dass dort die plattdeutsche Sprache regelmäßig vermittelt wird.