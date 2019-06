Malente : Planung für Neubau mit 14 Wohnungen

Am Ende der Sackgasse „Drei Eichen“ soll ein Mehrfamilienhaus in den Hang gebaut werden – dafür wird der B-Plan geändert.

von Alexander Steenbeck

26. Juni 2019, 11:55 Uhr

Malente | Für zwei Millionen Euro will Christian Hoffmann aus Barnitz (Kreis Stormarn), Geschäftsführer von „Friedrich Hoffmann Bau“ in Reinfeld, Wohnraum in Malente schaffen. Im südlichen Gebiet der verkehrsberuhigten Sackgasse „Drei Eichen“ soll ein Haus mit 14 Wohneinheiten entstehen – mit Blick auf den Kellersee. Der Malenter Planungsausschuss billigte am Dienstagabend einstimmig eine dafür nötige 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45, 2. Teilbereich. Die B-Plan-Änderung dient vor allem der Klarstellung. Bislang seien dort nach Auffassung des Kreises Ostholstein lediglich zwei Baukörper mit je fünf Wohneinheiten möglich, erklärte Bauamtsleiter Fred Knaack.

Mit Tiefgarage und Aufzug

Er wolle mit seinem Partner Jörg Fey ein Haus mit einer Firsthöhe von zwölf Metern bauen, erklärte Hoffmann. Von den 14 barrierefreien Wohneinheiten mit Tiefgarage und Aufzug seien mehrere kleine mit rund 40 Quadratmetern Wohnfläche und andere mit bis zu 100 Quadratmetern auf zwei Vollgeschossen geplant. Neumann dazu: „Das ist für mich eine attraktive Lage für neues Wohnen in Malente.“