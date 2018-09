Planspiel Börse startet in die 36. Runde

von Alexander Steenbeck

18. September 2018, 17:05 Uhr

Das Planspiel Börse startet in eine neue Runde. Vom Mittwoch, 26. September, bis zum 12. Dezember können sich interessierte Schüler an Europas größtem Planspiel beteiligen. Die Aktion ist eine Simulation des echten Börsenlebens. In zwei- bis fünfköpfigen Teams analysieren die Teilnehmenden Unternehmenswerte und handeln zehn Wochen lang mit Wertpapieren zu realen Börsenkursen. Ziel ist es, das fiktive Startkapital von 50 000 Euro zu maximieren. „,Learning by Doing‘ lautet die Devise des Planspiels Börse. Seit seinen Anfängen hat sich das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei ist in den letzten Jahren vor allem die mobile Nutzung immer mehr in den Vordergrund gerückt: Über eine Planspiel Börse-App können die Teilnehmenden inzwischen von überall aus spielen.

Für Schüler aus der Region ist die Teilnahme über die Sparkasse Holstein wieder kostenfrei möglich. Die Anmeldung kann ab sofort bis zum 7. November im Internet unter www.sparkasse-holstein.de erfolgen.