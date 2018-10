Planer sollen Konzept für Haus des Kurgastes entwickeln

von Achim Krauskopf

11. Oktober 2018, 15:43 Uhr

Worte großer Zufriedenheit fielen Mittwoch im Tourismus-Ausschuss über das Tempo, das die Vorbereitungen für eine Sanierung des Hauses des Kurgastes aufgenommen haben: Sowohl Uwe Potz (CDU) als auch Dietrich Busch (FDP) bekundeten Freude darüber, wie schnell die einzelnen Etappen voran gingen. Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Verwaltung im Zug einer Ausschreibung ein Planungsbüro finden soll, das ein professionelles Sanierungskonzept für den Kurpark samt seiner Gebäude entwickeln soll. Bis zu 60 000 Euro stehen dafür bereit. Das Land habe zugesagt, die Hälfte davon zu übernehmen, sagte Bürgermeisterin Tanja Rönck. Und sie versicherte, dass die Planer die Ergebnisse der Malenter Arbeitsgruppe berücksichtigen werden. Die hatte Modelle für die Zukunft der zentralen Liegenschaft entwickelt, Ein professionelles Sanierungs-, Leistungs- und Nutzungskonzept sei wichtig, wenn die Gemeinde für das absehbar in den Millionenbereich gehende Projekt Zuschüsse haben wolle.

Das Kostenvolumen sei zurzeit nicht absehbar, hän- ge zum einen davon ab, wie das Haus des Kurgastes künftig aussehen und genutzt werden soll, zum anderen von einem Blick hinter die Fassade: „Wir wissen zum Beispiel nicht, wie die Elektroinstallation aussieht, ob die noch ausreicht,“ merkte Rönck an. Allein für die Sanierung der Fenster müsse man mit 450 000 Euro rechnen, berichtete Uwe Potz.

Eine Diskussion über die Höhe der Tourismusabgabe, die von den meisten Betrieben in Malente erhoben wird, hat der Ausschuss in die nahe Zukunft verschoben – oder auch weiter weg. Dietrich Busch bezweifelte die Notwendigkeit, dieses Thema mit zeitlichem Hochdruck anzugehen. Mit Änderungen bei den Abgaben könne man sich erheblichen Ärger einhandeln. In seiner nächsten Sitzung soll der Ausschuss beraten, ob er wirklich die Satzung für die Tourismusabgabe mit Auswirkungen für 2019 ändern will.