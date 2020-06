Bürger-Infos in Gemeinden geplant : Pläne für 380 kV-Leitung werden eingereicht

Tennet reicht Antrag auf Planfeststellungsverfahren für erste Abschnitte der Ostküstenleitung ein.

von Michael Kuhr

15. Juni 2020, 12:28 Uhr

Ostholstein | Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat gestern, 15. Juni, den Antrag auf Planfeststellung für die Abschnitte im Kreis Segeberg und Raum Lübeck (Schleswig-Holstein) der 380-kV-Ostküstenleitung beim Amt für Planfeststellung Energie in Kiel eingereicht. Damit hat das formelle Planfeststellungsverfahren für diesen Projektabschnitt nach einem intensiven Dialogverfahren begonnen, teilte Tennet am Montag mit.

Die geplante 380-kV-Ostküstenleitung ist eines der zentralen Stromnetzausbauprojekte in Schleswig-Holstein. Sie soll mit einer Trassenlänge von insgesamt rund 130 Kilometern, die insgesamt in drei Abschnitten geplant ist, vom nördlichen Ostholstein über Lübeck bis in den Kreis Segeberg nördlich von Hamburg führen und die wachsenden Strommengen aus Wind und Sonne aus der Region aufnehmen und verlustarm zu den Verbrauchszentren transportieren. Ein Teil der Leitung, die Netzverstärkung von Lübeck-Siems über den Raum Lübeck bis in den Kreis Segeberg, dient auch einer verbesserten Anbindung des Baltic-Cable aus Schweden an das deutsche Höchstspannungsnetz.

Bereits in den Jahren 2014/2015 wurde der erste Freileitungsdialog zur Korridorfindung geführt, 2016 folgte dann ein Dialog zur Teilerdverkabelungsoption. Zahlreiche Hinweise und Anregungen seitens der Bürger wurden von Tennet mit in die Planungen aufgenommen und sind nun Teil der Planfeststellungsunterlagen geworden. Im Ergebnis wird im Abschnitt Kreis Segeberg – Raum Lübeck eine Freileitung mit zwei Teilerdverkabelungsstrecken in Henstedt-Ulzburg (4,4 Kilometer) und Kisdorferwohld (drei Kilometer) beantragt. Diese Strecken erwiesen sich in der vorgelagerten Prüfung als technisch-wirtschaftlich effiziente Teilabschnitte und sind laut Tennet besonders geeignet zur Erfüllung des Pilotzwecks der gesetzlichen Teilerdverkabelungsoption.

Gleichzeitig könne hier in besonderem Maße eine Neubelastung in Siedlungsbereichen durch eine Freileitung vermieden werden. Damit werde erstmals ein Teilerdverkabelungs-Pilotvorhaben in Drehstromtechnologie in der Region realisiert. Bei der Aktualisierung der Antragsunterlage sei auch die Prüfung der Leitungsführung an der teilweise geplanten und teilweise bereits gebauten Autobahn A20 intensiviert worden. Diese Korridorvariante habe sich aber nicht durchsetzen können, teilte das Unternehmen mit.

Der rund 50 Kilometer lange Leitungsabschnitt werde größtenteils in einem Abstand von 60 Metern neben der bestehenden 220-kV-Freileitung errichtet, welche nach Inbetriebnahme der neuen 380-kV-Leitung demontiert werden soll. Das Vorhaben Ostküstenleitung werde, anders als die anderen Netzausbauvorhaben in Schleswig-Holstein, im abschnittsweise besonders dicht besiedelten Raum geplant. Die Planung stehe daher im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Im Rahmen des formalen Beteiligungsverfahrens erfolgen seitens der Genehmigungsbehörde nun in den nächsten Wochen die öffentlichen Auslegungen der Antragsunterlagen in den betroffenen Gemeinden. Sollten durch die aktuelle Coronavirussituation Veränderungen bei der Art und Weise der Offenlage entstehen, werde darüber die Genehmigungsbehörde in der offiziellen Ankündigung entsprechend informieren, so Tennet weiter. Außerdem wolle der Stromversorger in diesem Zeitraum zur Offenlage begleitende Infomärkte in der Region anbieten. Die Termine dazu würden noch bekanntgegeben und betroffene Eigentümer persönlich eingeladen, heißt es in der Mitteilung.

Der Antragstellung waren intensive Abstimmungen zwischen Tennet, Genehmigungsbehörde und dem Land Schleswig-Holstein vorangegangen. Die Antragsunterlage, an der bereits seit vier Jahren gearbeitet werde, mussten den veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die Rechtslage im Energieleitungsrecht habe gerade in den vergangenen Jahren die Anforderungen an die Abwägung der Leitungsführung erhöht. Diese Aktualisierungen seien im vergangenen Jahr vorgenommen und umfassend in die Unterlage eingearbeitet worden.

Entsprechend des Netzentwicklungsplans 2030 werde der Bau der Ostküstenleitung in drei Abschnitte unterteilt: Kreis Segeberg – Raum Lübeck, Raum Lübeck – Siems und Raum Lübeck – Raum Göhl, dabei geht es unter anderem an Eutin und Süsel vorbei.

Die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts (Kreis Segeberg bis Raum Lübeck) ist für das Jahr 2025 geplant, die weiteren Abschnitte gehen voraussichtlich 2026 (bis Siems) sowie 2027 ( bis Göhl) ans Netz.